La Arrolladora promete cuatro horas de música en la Arena CDMX este 23 de octubre

La Arrolladora Banda El Limón promete fiesta y complacencias. Foto: David Rubí

Como ya es casi tradición, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho tendrá un show de gran impacto en la capital del país, una vez más, el recinto elegido por la agrupación es la Arena CDMX, donde prometen cuatro horas de fiesta, música y complacencias, desde los temas consolidados del pasado hasta los más recientes, incluidos en la edición Deluxe del disco “Si las miradas mataran”, del que se desprende su sencillo más reciente, “Fracaso Seguro”.

El tema, que salió como punta de lanza del más reciente proyecto, fue compuesto por Espinoza Paz, a quien consideran un “maestro” de la pluma y además, cuenta con un videoclip que narra la historia de los amigos “chapulines”. Por ello, en entrevista con Unotv.com, los integrantes hablaron sobre sus experiencias pasadas con malos amigos que les han robado parejas o incluso otras amistades.

“No es tanto que te ‘chapulineen’, sino que te decepcionas de la muchacha, te decepcionas de la mujer. Tú ya conoces a tus amigos y no te vas a pelear por una mujer que no te quiere”, afirmó Max, el vocalista más joven de la agrupación.

Por su parte, Esaúl relata: “A mí me han ‘chapulineado’, pero amigos, yo los traje a la banda y luego los veo en el baile con otros de la banda”.

La Arrolladora habla de las amistades y su próximo concierto en la Arena CDMX

Integrantes de La Arrolladora Banda El Limón. Foto: David Rubí

Por ello, Julio Haro afirmó que no invita a nadie a las presentaciones de La Arrolladora, porque los “verdaderos amigos pagan su boleto”. Además, considera que las presentaciones son trabajo y que, por eso, él es “profesional”.

Ante esto, Max responde que sí tiene invitados e incluso muchos son del Valle de México.

“Yo ya traigo dos combis bien puestas desde Iztapalapa para la Arena Ciudad de México este 23 de octubre, más o menos a las 9 de la noche”, afirmó entre bromas.

Para concluir, los integrantes dieron detalles de la presentación que ofrecerán este 23 de octubre y que, más que un concierto, definen como una “arrollaterapia impresionante, cuatro horas de música, estamos planeando conciertos largos cuando son recintos así de importantes y cuando es gente tan hermosa como es la gente capitalina y del Estado de México”.

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