Hermano del Papa León XIV también tiene cáncer, revela CBS News

Hermano del papa padece mieloma múltiple. Foto: AFP

Louis Prevost, hermano mayor del Papa León XIV, también padece cáncer, según reveló un reportaje de CBS News.

Su esposa, Deborah Prevost, confirmó al medio estadounidense que fue diagnosticado con mieloma múltiple, una enfermedad por la que actualmente recibe tratamiento en Florida.

La información se conoce después de que el Vaticano anunciara que el papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, tras una cirugía para retirar un nódulo de su pulmón derecho.

De acuerdo con CBS News, ambos hermanos enfrentan problemas de salud mientras su familia permanece pendiente de su evolución.

CBS News revela que el hermano del Papa León XIV tiene mieloma múltiple

En declaraciones al medio estadounidense, Deborah Prevost explicó que su esposo recibió el primer diagnóstico de cáncer en 2017 y que, desde entonces, ha pasado por distintos tratamientos.

En 2019 se sometió a una terapia con células madre y participó en un ensayo clínico. Estos procedimientos permitieron mantener la enfermedad bajo control durante varios años.

Sin embargo, hace tres meses el cáncer dejó de estar en remisión, por lo que Louis comenzó un nuevo tratamiento.

Actualmente participa en otro ensayo clínico en un hospital de Florida, aunque su esposa no precisó en qué etapa se encuentra la enfermedad.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos que ayudan al organismo a combatir infecciones, de acuerdo con la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple.

¿Qué dijo la familia sobre el cáncer del papa León XIV?

Según el reportaje de CBS News, Deborah Prevost también habló sobre la situación que atraviesa la familia tras conocer el diagnóstico del pontífice.

Reveló que Louis y su hermano conversaron la semana pasada, antes de que el primero ingresara al ensayo clínico.

La esposa de Louis señaló que el Papa se comunicó con ellos para informarles sobre lo que ocurriría con su salud.

También expresó que la familia mantiene la esperanza de que el cáncer de pulmón del pontífice se encuentre en una etapa temprana.

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