Huracán Simon sube a categoría 2 y podría alcanzar la categoría 4 este sábado

Simon intensifica a huracán categoría 2. Foto: Reuters.

El huracán Simon se intensificó esta mañana a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza frente a las costas de Jalisco y Colima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esta mañana, el #Huracán #Simon se intensificó a categoría 2 en la escala #SaffirSimpson, y se localiza a 335 km al sur de #Manzanillo, #Colima. Toda la información, en el gráfico pic.twitter.com/FDZWTiCAtp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

El ciclón provocará lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en entidades del Pacífico mexicano, mientras se prevé que alcance la categoría 4 este sábado 10 de octubre.

Huracán Simon se intensificó a categoría 2

El sistema se localiza a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el huracán Simon mantiene su desplazamiento frente a las costas del occidente de México, por lo que las autoridades establecieron y mantienen zonas de vigilancia y prevención ante los efectos que podría generar el sistema.

Las zonas de vigilancia y prevención por vientos relacionadas con el ciclón son las siguientes:

Zona de vigilancia por vientos de huracán: desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit

desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit Zona de prevención por vientos de huracán: desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit

desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit Zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical: desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán

Estas áreas están sujetas a los efectos previstos por el desplazamiento del fenómeno meteorológico. La evolución de Simón y los cambios en su trayectoria determinarán las condiciones que podrían presentarse en las zonas costeras.

Simon provocará lluvias torrenciales, viento y oleaje elevado

La circulación del huracán Simon generará precipitaciones de distinta intensidad, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El pronóstico contempla los siguientes acumulados de lluvia:

Lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros: en Guerrero, en la costa y el oeste, y Michoacán, en la costa y el este.

en Guerrero, en la costa y el oeste, y Michoacán, en la costa y el este. Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: en Colima.

en Colima. Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: en Jalisco, en el este y sur.

En cuanto a las condiciones del viento, se esperan las siguientes velocidades en las zonas costeras:

Michoacán y Guerrero: viento de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.

viento de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora. Colima: viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.

viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Jalisco: viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El oleaje también aumentará en el litoral del Pacífico.

Se pronostican alturas de 3.5 a 4.5 metros en:

Costas de Michoacán

Costas de Guerrero

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en:

Colima

Así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros en:

Jalisco

Estas condiciones podrían cambiar conforme el ciclón se acerque a las costas mexicanas y aumente su intensidad.

Recomendaciones de las autoridades por el huracán Simon

Ante las lluvias, los vientos y el oleaje asociados con el huracán Simon, las autoridades meteorológicas exhortan a la población de las entidades mencionadas a extremar precauciones.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Mantener precauciones ante las lluvias y los posibles efectos del viento.

Tomar en cuenta las condiciones del oleaje elevado en las zonas costeras.

Extremar precauciones durante las actividades de navegación marítima.

Atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

La población de las zonas bajo vigilancia y prevención deberá mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que la trayectoria y la intensidad del ciclón pueden modificarse durante las próximas horas.

Pronóstico del huracán Simon para el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre

El pronóstico del SMN contempla que Simon continúe intensificándose durante este viernes 9 de octubre, cuando se prevé que alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Para ese momento, el ciclón se ubicaría a 250 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 290 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

La previsión para los próximos días es la siguiente:

Viernes 9 de octubre: Simon podría alcanzar la categoría 3 mientras continúa su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano.

Simon podría alcanzar la categoría 3 mientras continúa su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano. Sábado 10 de octubre: se prevé que el ciclón llegue a la categoría 4 mientras se acerca a las costas de Jalisco.

se prevé que el ciclón llegue a la categoría 4 mientras se acerca a las costas de Jalisco. Domingo 11 de octubre: para la tarde, el sistema podría degradarse a categoría 2 mientras continúa avanzando entre Jalisco y Nayarit.

La intensidad y la trayectoria previstas corresponden a escenarios meteorológicos que pueden cambiar conforme evolucione el fenómeno. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia sobre Simón y sus posibles efectos en las costas del occidente del país.

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