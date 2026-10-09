Huracán Simon sube a categoría 2 y podría alcanzar la categoría 4 este sábado
Simon alcanza categoría 2 y podría llegar a categoría 4; prevén lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán
El huracán Simon se intensificó esta mañana a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza frente a las costas de Jalisco y Colima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El ciclón provocará lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en entidades del Pacífico mexicano, mientras se prevé que alcance la categoría 4 este sábado 10 de octubre.
Huracán Simon se intensificó a categoría 2
El sistema se localiza a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico del SMN, el huracán Simon mantiene su desplazamiento frente a las costas del occidente de México, por lo que las autoridades establecieron y mantienen zonas de vigilancia y prevención ante los efectos que podría generar el sistema.
Las zonas de vigilancia y prevención por vientos relacionadas con el ciclón son las siguientes:
- Zona de vigilancia por vientos de huracán: desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit
- Zona de prevención por vientos de huracán: desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit
- Zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical: desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán
Estas áreas están sujetas a los efectos previstos por el desplazamiento del fenómeno meteorológico. La evolución de Simón y los cambios en su trayectoria determinarán las condiciones que podrían presentarse en las zonas costeras.
Simon provocará lluvias torrenciales, viento y oleaje elevado
La circulación del huracán Simon generará precipitaciones de distinta intensidad, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
El pronóstico contempla los siguientes acumulados de lluvia:
- Lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros: en Guerrero, en la costa y el oeste, y Michoacán, en la costa y el este.
- Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: en Colima.
- Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: en Jalisco, en el este y sur.
En cuanto a las condiciones del viento, se esperan las siguientes velocidades en las zonas costeras:
- Michoacán y Guerrero: viento de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.
- Colima: viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora.
- Jalisco: viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
El oleaje también aumentará en el litoral del Pacífico.
Se pronostican alturas de 3.5 a 4.5 metros en:
- Costas de Michoacán
- Costas de Guerrero
Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en:
- Colima
Así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros en:
- Jalisco
Estas condiciones podrían cambiar conforme el ciclón se acerque a las costas mexicanas y aumente su intensidad.
Recomendaciones de las autoridades por el huracán Simon
Ante las lluvias, los vientos y el oleaje asociados con el huracán Simon, las autoridades meteorológicas exhortan a la población de las entidades mencionadas a extremar precauciones.
Entre las recomendaciones se encuentran:
- Mantener precauciones ante las lluvias y los posibles efectos del viento.
- Tomar en cuenta las condiciones del oleaje elevado en las zonas costeras.
- Extremar precauciones durante las actividades de navegación marítima.
- Atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.
La población de las zonas bajo vigilancia y prevención deberá mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que la trayectoria y la intensidad del ciclón pueden modificarse durante las próximas horas.
Pronóstico del huracán Simon para el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre
El pronóstico del SMN contempla que Simon continúe intensificándose durante este viernes 9 de octubre, cuando se prevé que alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
Para ese momento, el ciclón se ubicaría a 250 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 290 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.
La previsión para los próximos días es la siguiente:
- Viernes 9 de octubre: Simon podría alcanzar la categoría 3 mientras continúa su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano.
- Sábado 10 de octubre: se prevé que el ciclón llegue a la categoría 4 mientras se acerca a las costas de Jalisco.
- Domingo 11 de octubre: para la tarde, el sistema podría degradarse a categoría 2 mientras continúa avanzando entre Jalisco y Nayarit.
La intensidad y la trayectoria previstas corresponden a escenarios meteorológicos que pueden cambiar conforme evolucione el fenómeno. Por ello, las autoridades mantienen la vigilancia sobre Simón y sus posibles efectos en las costas del occidente del país.
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