Recibos de luz de la CFE cambiarán en Yucatán, Campeche y Quintana Roo a partir del 1 de noviembre

Recibo de luz de la CFE. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán un cambio a partir del 1 de noviembre de 2026 para los usuarios domésticos de las localidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo que cuentan con la tarifa de verano actualmente, debido a que este beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre.

Con el fin de este periodo, los rangos de consumo subsidiados regresarán a las condiciones correspondientes a la temporada fuera de verano, de acuerdo con la tarifa doméstica asignada a cada domicilio.

El ajuste es relevante para las familias que utilizan ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de enfriamiento durante los meses de altas temperaturas, ya que la tarifa de verano amplía temporalmente los rangos de consumo con subsidio.

Sin embargo, esto no significa que todos los hogares tendrán el mismo incremento en su recibo. El efecto dependerá de la tarifa asignada, el consumo registrado y las condiciones aplicables a cada localidad.

¿Cuándo termina el subsidio de verano de la CFE?

El periodo de verano de la CFE en las localidades beneficiadas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo concluirá el 31 de octubre de 2026. A partir del domingo 1 de noviembre comenzarán a aplicarse las condiciones tarifarias correspondientes a la temporada fuera de verano.

Este cambio implica que los rangos de consumo que reciben el beneficio temporal volverán a los niveles establecidos para el periodo regular.

Por ello, los hogares que durante los meses más calurosos utilizaron más electricidad para mantener frescos sus espacios deberán considerar que, una vez concluido el subsidio estacional, el mismo nivel de consumo podría tener un costo diferente.

La aplicación del beneficio es automática para los usuarios que cumplen con las condiciones correspondientes, por lo que no es necesario realizar un trámite para obtenerlo ni para que concluya.

¿Por qué puede cambiar el costo del recibo de luz?

La tarifa de verano es un esquema diseñado para apoyar a los hogares ubicados en localidades con condiciones de temperatura que elevan la necesidad de utilizar equipos de enfriamiento.

Durante los meses de calor, el uso de aire acondicionado, ventiladores y otros aparatos eléctricos puede aumentar considerablemente el consumo doméstico. Para atender esta situación, la CFE amplía temporalmente los rangos de consumo subsidiados en las localidades que cumplen con los criterios establecidos.

Cuando termina el periodo de verano, esos rangos regresan a los niveles de la temporada regular. Por esta razón, el monto a pagar puede variar entre un recibo y otro, aunque el hogar mantenga hábitos de consumo similares.

El importe final también depende de la cantidad de electricidad utilizada durante el periodo facturado y de la tarifa que corresponda al domicilio.

¿Qué tarifas domésticas reciben el subsidio de verano?

El beneficio está dirigido a usuarios domésticos de bajo consumo que habitan en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F.

La tarifa que corresponde a cada comunidad se determina con base en criterios climáticos, entre ellos la temperatura media mínima registrada durante el verano.

De acuerdo con el esquema tarifario nacional, el verano comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año en cada localidad, con base en los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esto significa que el subsidio no se determina exclusivamente por el estado o municipio donde vive una persona. Dos hogares ubicados en una misma entidad pueden tener condiciones diferentes si su localidad cuenta con una clasificación tarifaria distinta.

¿Cómo saber si tu recibo de luz tiene tarifa de verano?

Para identificar si una vivienda recibe este beneficio, los usuarios pueden revisar su recibo de la CFE y localizar el apartado donde aparece la tarifa doméstica asignada.

Si el domicilio está clasificado en alguna de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F, el usuario puede verificar las condiciones correspondientes a su localidad y considerar la fecha en que termina el periodo estacional.

La clasificación tarifaria es importante porque permite conocer qué esquema aplica al suministro eléctrico y evita asumir que todos los hogares de Yucatán, Campeche o Quintana Roo reciben exactamente el mismo apoyo.

El beneficio se aplica automáticamente cuando corresponde, por lo que no se requiere acudir a una oficina ni presentar una solicitud para activar el subsidio.

¿A cuántas personas beneficia el subsidio de verano?

De acuerdo con la información proporcionada sobre el esquema, el subsidio de verano beneficia a alrededor del 42% de los usuarios de electricidad del país, equivalente a aproximadamente 20.8 millones de usuarios y sus familias.

Este apoyo temporal busca acompañar a los hogares durante los meses de temperaturas más elevadas, cuando la demanda eléctrica puede aumentar por el uso de aparatos para refrescar las viviendas.

No obstante, contar con el subsidio no significa que sea conveniente incrementar el consumo. La CFE recomienda mantener hábitos de uso eficiente de la electricidad para cuidar la economía familiar y contribuir al funcionamiento del sistema eléctrico.

Con el cierre del periodo de verano el 31 de octubre, los usuarios de las localidades beneficiadas deberán considerar las condiciones de su tarifa al organizar los gastos del hogar para noviembre.

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