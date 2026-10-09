Quedó grabado: sujeto golpea portón de una casa con un marro en San Salvador El Seco, Puebla

En Puebla, la violencia no para. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En San Salvador El Seco, Puebla, un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de sujetos que se detiene frente a un predio. En la grabación, uno de los individuos golpea repetidamente el portón con un marro, mientras el sonido de los impactos queda registrado por la cámara de videovigilancia.

Video en San Salvador El Seco, Puebla

La grabación fue compartida en diversas cuentas de redes sociales, entre ellas la del periodista Luis Gabriel Velázquez. En las imágenes se observa al individuo golpear el portón alrededor de 20 veces antes de subir a una camioneta en la que se encontraba uno de sus acompañantes.

🔴 Vecinos de San Salvador El Seco, Puebla, aseguran vivir con miedo por presuntas amenazas y actos violentos que atribuyen a grupos identificados como “Los Negros de Guadalupe Victoria” y “Los Gavilanes”.



Los habitantes piden revisar las cámaras de seguridad para identificar… pic.twitter.com/R0tcwe1Hmn — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 9, 2026

De acuerdo con la fecha registrada por la cámara de seguridad, los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2026.

Vecinos de la zona señalaron que los sujetos podrían estar relacionados con grupos presuntamente delictivos conocidos como “Los Negros de Guadalupe Victoria” y “Los Gavilanes”. Ante estos hechos, solicitaron a las autoridades revisar las cámaras de seguridad para identificar a los individuos.

Hasta el momento, el Gobierno de San Salvador El Seco no ha difundido información relacionada con la denuncia de los vecinos, en donde se observó a un grupo de sujetos en una camioneta en dicho municipio.

El caso ocurre en un contexto de preocupación por hechos de violencia en Puebla. Entre los sucesos recientes se encuentran el feminicidio de María Fernanda, ocurrido el 4 de octubre, y el asesinato de una doctora de 71 años dentro de su consultorio, registrado el 7 de octubre en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche, en Puebla capital.

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