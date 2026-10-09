Episcopado Mexicano entrega testimonios sobre desaparecidos al Papa León XIV

Meses antes, la iglesia anunció acciones por la violencia. Foto: @IglesiaMexico

La Conferencia del Episcopado Mexicano entregó al Papa León XIV un libro con más de 200 páginas que reúne testimonios de personas desaparecidas en México, reunidos por la iglesia durante meses.

En sus redes sociales, el Episcopado Mexicano informó que su presidente, Monseñor Ramón Castro, entregó al Sumo Pontífice el libro “Un nombre, mil voces” en el Vaticano.

Más de 200 páginas con rostros, nombres e historias de personas desaparecidas en México llegaron a las manos de @Pontifex_es



En la Santa Sede, @MonsRamonCastro Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, entregó al Santo Padre el libro «Un nombre, mil voces». En sus… pic.twitter.com/FQrbGBAfrM — CEM (@IglesiaMexico) October 9, 2026

El texto entregado al Papa reúne más de 200 páginas con rostros, nombres e historias de personas desaparecidas en México, cuyos testimonios reunió el Episcopado Mexicano.

“En sus páginas, el Papa encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar”.

La Iglesia en México agradeció a cada familia y colectivo “que compartió su memoria y su esperanza” para este libro.

¿Cómo nació esta iniciativa?

En agosto, el Episcopado Mexicano anunció la preparación de este documento y su entrega al Papa León XIV, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemoró el día 30.

El proyecto nació en el Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa de la Iglesia Católica para organizarse ante la violencia que vive México.

Además de información sobre personas desaparecidas, el libro incluiría un listado de periodistas y sacerdotes asesinados en el país, según se explicó.

La iniciativa tuvo como antecedente la visita a México del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede. El 5 de agosto, sostuvo un encuentro privado con representantes del Diálogo Nacional por la Paz.

Uno de los principales intereses del cardenal era conocer la situación de las familias de personas desaparecidas por el crimen organizado, según Elena Azaola Garrido, investigadora especializada en violencia y participante en la reunión.

La postura de la Iglesia en las desapariciones

Este no es el primer pronunciamiento de la Iglesia mexicana sobre los desaparecidos, aunque sí el de mayor alcance.

Entre 2017 y 2018, las comisiones emitieron declaraciones específicas sobre el tema, según se aprecia en el informe “Documentos colectivos de la Conferencia del Episcopado Mexicano”.

Para el 4 de julio del 2022, el Episcopado y otras organizaciones religiosas convocaron a una Jornada de Oración por la Paz. Su intención era posicionarse sobre los asesinatos y desapariciones.

Actualmente, México enfrenta una aguda crisis de desapariciones, con más de 5 mil fosas clandestinas y más de 135 mil personas sin volver a sus hogares, de acuerdo con la Universidad Ibero.

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