EE. UU. impone sanciones a la CPI luego del Nobel a su exjueza Pillay

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Estados Unidos (EE. UU.) emitió sanciones contra la Corte Penal Internacional y prometió paralizar las actividades del tribunal después de anunciarse que Navi Pillay, una de sus exmagistradas, ganó el Premio Nobel de la Paz.

Este viernes, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que prohibirán las transacciones con la Corte, a la que calificó de “deshonesta”. Las sanciones cortarían los recursos al tribunal, paralizando “su capacidad de funcionar”.

“O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, declaró en un comunicado.

La Corte Penal Internacional condenó estas acciones y afirmó que “la historia juzgará este momento”, en un momento donde el partido republicano busca ganar la mayoría en las elecciones.

De igual forma, destacó que las sanciones impuestas son “un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”.

El vínculo con Navi Pillay

El Gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional el mismo día en que el Comité Noruego otorgó el Premio Nobel a Navi Pillay, exjueza de dicho órgano.

Navi Pillay es una jurista de 85 años que encabezó un tribunal para el genocidio de Ruanda; trabajó en la Corte Penal y dirigió una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza.

Marco Rubio no mencionó a la jurista ni al premio. Solo afirmó que las sanciones eran necesarias para evitar que personal de seguridad y a funcionarios electos sean procesados por un tribunal no apoyado por Washington.

“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, subrayó.

EE. UU. presiona a aliados para oponerse a la Corte Penal

Marco Rubio aseveró que por más de un año esperaron que el tribunal hiciera “gestos básicos de buena fe”. Se abstuvieron de imponer sanciones con la esperanza de que la Corte o sus Estados miembros cambiaran de rumbo. Sin embargo, el órgano no adoptó “medidas significativas” para abordar las preocupaciones de Washington.

El secretario de Estado instó a los aliados de Washington que pertenecen al tribunal y que “”dependen de los militares estadounidenses para su defensa” a que lo controlen. De lo contrario, el gobierno de EE. UU. seguiría trabajando para desmantelar “ladrillo por ladrillo” a la Corte Penal Internacional.

Las declaraciones de Marco Rubio van de la mano con las acciones de Donald Trump contra el tribunal. En septiembre, el presidente pidió a los Estados miembros de la Corte Penal que abandonen a dicho organismo que “está fuera de control”.

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