Feminicidio de María Fernanda en Puebla: Bryan Alexandro, su novio, la habría asfixiado hasta matarla

Bryan era pareja sentimental de María Fernanda. Foto: Fiscalía Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra Bryan Alexandro “N”, de 26 años, por su probable participación en el feminicidio de María Fernanda, ocurrido en el municipio de San Andrés Cholula. De acuerdo con las investigaciones, el imputado, quien era pareja sentimental de la víctima, presuntamente la golpeó y asfixió hasta privarla de la vida.

Presunto feminicidio de María Fernanda

Según la información ministerial, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de octubre del presente año, cuando María Fernanda llegó al domicilio que compartía con Bryan Alexandro. En ese lugar habría comenzado una discusión que escaló a una agresión física.

Los actos de investigación señalan que el hombre presuntamente golpeó y forcejeó con María Fernanda, lo que le provocó diversas lesiones. Posteriormente, la habría sometido en el suelo, sujetado del cuello y asfixiado hasta causarle la muerte.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control de la Región Judicial Centro-Poniente una orden de aprehensión por feminicidio. El mandamiento fue cumplimentado el 7 de octubre en San Bernardino Tlaxcalancingo, localidad perteneciente a San Andrés Cholula.

Tras su detención, Bryan Alexandro “N” quedó a disposición de la autoridad judicial en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde continuará el procedimiento para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra Bryan Alexandro N., de 26 años de edad, por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de María Fernanda N., en el municipio de San Andrés Cholula. #FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/NroV7qsdwS — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 8, 2026

Padre de María Fernanda relata cómo se enteró de su muerte

Evanivaldo, padre de María Fernanda, relató que el sábado 3 de octubre la familia perdió comunicación con ella. En un primer momento, pensaron que podía tratarse de un problema con su teléfono celular o de que se hubiera quedado sin batería; sin embargo, alrededor de las 22:00 horas la situación comenzó a parecerles sospechosa.

Ante la falta de noticias, otra de las hijas de Evanivaldo acudió con su novio al lugar donde se encontraba María Fernanda. El padre relató que, al llegar, los padres de Bryan Alexandro estaban en el inmueble y les informaron que su hija había fallecido.

El levantamiento del cuerpo se realizó hasta el domingo 4 de octubre. Sobre este punto, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, explicó que la institución cuenta con un número limitado de unidades para llevar a cabo este tipo de diligencias.

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