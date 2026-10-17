Huracán Trudy provocará lluvias en cuatro estados; CNPC pide extremar precauciones

Trudy provocará lluvias y CNPC pide extremar precauciones. Foto: SMN/CUartoscuro.

El huracán Trudy, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias intensas en Colima y Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes en Jalisco y Nayarit, este sábado 17 de octubre de 2026, mientras la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a extremar precauciones por los efectos del ciclón y del frente frío número 2 en distintas regiones de México.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC exhorta a la población a mantener medidas de prevención ante las condiciones que generan el huracán Trudy y el frente frío número 2



🔗 https://t.co/RKJqGKvVZ6 pic.twitter.com/RGUnXgSgwn — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 17, 2026

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Trudy se localizó aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 425 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

El sistema registró vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Actualización del #Huracán #Trudy. Se mantiene como categoría 1 en la escala #SaffirSimpson a 270 km al sur de Manzanillo, #Colima. Los detalles de sus efectos en territorio nacional, se encuentran en el gráfico pic.twitter.com/qC9Ozauw2i — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2026

Lluvias, vientos y oleaje por Trudy

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones asociadas al huracán se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: sur y costa de Colima y Michoacán.

de 75 a 150 milímetros: sur y costa de Colima y Michoacán. Lluvias muy fuertes , de 50 a 75 milímetros: costa y sur de Jalisco, así como sur de Nayarit.

, de 50 a 75 milímetros: costa y sur de Jalisco, así como sur de Nayarit. Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: suroeste de Guerrero.

Además, se esperan vientos de 80 a 90 km/h, con rachas de 100 a 120 km/h, y oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En la costa de Guerrero se pronostican vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, y olas de 2 a 3 metros.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, recomendaron mantenerse al tanto de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Huracán Trudy: zonas de prevención y vigilancia en el Pacífico

Las autoridades meteorológicas establecieron medidas preventivas en diferentes tramos de la costa ante la previsión de vientos asociados con el ciclón tropical.

Entre las zonas señaladas se encuentran:

Prevención por vientos de tormenta tropical: de Punta Mita a San Blas, Nayarit.

Prevención por vientos de huracán: de Manzanillo, Colima, a Cabo Corrientes, Jalisco.

Vigilancia por vientos de huracán: de Manzanillo, Colima, a Punta San Telmo, Michoacán.

Prevención por vientos de tormenta tropical: de Manzanillo a Zihuatanejo, Guerrero, y de Cabo Corrientes a San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Estas medidas corresponden a distintos niveles de riesgo y tramos costeros, por lo que la población debe consultar las actualizaciones oficiales para conocer las condiciones previstas en su localidad.

CNPC pide extremar precauciones por el huracán Trudy y el frente frío 2

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a tomar medidas preventivas ante los efectos del huracán Trudy, el frente frío número 2 y el evento de Norte, debido al riesgo de crecidas repentinas de arroyos, incremento en los niveles de ríos y cuerpos de agua, inundaciones y deslizamientos de laderas.

El organismo pidió especial atención a quienes viven en zonas montañosas, cerca de cuerpos de agua, en laderas y en franjas costeras, a fin de proteger su integridad y la de sus familias.

Frente frío 2 provocará lluvias torrenciales y evento de Norte

Según el SMN, el frente frío número 2 recorrerá el litoral del Golfo de México y, en combinación con otras condiciones atmosféricas, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en el sur de Veracruz, el oeste, centro y sur de Tabasco, el norte y este de Oaxaca, y el norte de Chiapas.

También se pronostican:

Lluvias intensas en el norte y sureste de Puebla.

Lluvias muy fuertes en el norte y este de Hidalgo, el suroeste de Campeche, el sur de Yucatán y el norte y centro de Quintana Roo.

Lluvias fuertes en el norte de Querétaro.

La masa de aire polar asociada al frente frío ocasionará un descenso marcado de las temperaturas en gran parte del país. Asimismo, se prevé un evento de Norte con rachas de viento de 110 a 120 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con extensión hacia el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

En el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera mantendrá lluvias fuertes en el centro y sur de Baja California, Baja California Sur y el oeste de Sonora, además de chubascos en Sinaloa.

En tanto, un canal de baja presión en el centro del país, combinado con la entrada de humedad de ambos océanos, ocasionará lluvias fuertes en el sureste de San Luis Potosí; chubascos en Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias y los vientos

La CNPC pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las instrucciones de las autoridades que brindan apoyo en las zonas afectadas.

Entre las principales medidas preventivas, recomendó:

Activar el Plan Familiar de Protección Civil y tener lista una mochila de emergencia

Si se vive en una zona de riesgo, trasladarse oportunamente a un lugar seguro o acudir a un refugio temporal habilitado por las autoridades

Vigilar las condiciones del entorno, especialmente en laderas y cerca de ríos, arroyos y otros cuerpos de agua

Alejarse de playas, muelles y rompeolas ante el oleaje elevado y los vientos fuertes

Evitar ingresar al mar y suspender actividades acuáticas, náuticas y recreativas

Retirar las embarcaciones pequeñas hacia zonas de resguardo

La dependencia reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención ante la coincidencia de los sistemas meteorológicos y los riesgos que representan para las comunidades.

Sheinbaum pide atender las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir las indicaciones de las autoridades ante las condiciones meteorológicas generadas por el huracán Trudy y el frente frío número 2.

Atento aviso https://t.co/I7DsfEuOEJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2026

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