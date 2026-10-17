Dos accidentes en autopista de Chiapas dejan dos muertos y 10 lesionados

Dos accidentes en autopista de Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Dos accidentes vehiculares en el kilómetro 41 de la autopista San Cristóbal-Chiapa de Corzo, en Chiapas, dejaron un saldo de dos personas fallecidas y 10 lesionadas, de acuerdo con información preliminar.

Uno de los hechos ocurrió cuando un tráiler embistió a una unidad de Bomberos y una ambulancia que se encontraban en la zona para brindar auxilio tras un primer accidente en el que estuvieron involucrados dos vehículos.

Tráiler embiste a unidades de emergencia en Chiapas

De acuerdo con el reporte, los cuerpos de emergencia ya se encontraban en el lugar atendiendo el primer percance cuando fueron impactados por el tráiler.

Entre las dos personas fallecidas se encuentra un integrante de las corporaciones estatales.

De manera preliminar, se reportaron 10 personas lesionadas, quienes recibieron atención de elementos del Sistema Estatal de Protección Civil y fueron trasladadas a distintas unidades médicas.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Autopista permanece totalmente cerrada

Las unidades de emergencia continúan trabajando en el lugar para atender a las personas afectadas y realizar las labores correspondientes.

Debido a las maniobras de atención, la circulación en la autopista San Cristóbal-Chiapa de Corzo permanece totalmente cerrada, por lo que se pidió a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

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