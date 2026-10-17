Sismo de magnitud 5.1 sacude Chiapas; alertan por variaciones en el nivel del mar

Sismo de 5.1 en costa sur de Chiapas. Foto: Getty

Un sismo de magnitud 5.1 se registró este sábado frente a las costas de Chiapas, provocando que autoridades activaran monitoreos en la zona costera ante posibles variaciones menores en el nivel del mar.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que pudo ser percibido en diversas comunidades cercanas al litoral.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 149 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/10/26 07:59:33 Lat 13.65 Lon -93.04 Pf 10 km pic.twitter.com/7hIWeQegWe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 17, 2026

Temblor ocurrió frente a la costa de Chiapas

Los datos preliminares indican que el epicentro se localizó a unos 86 kilómetros al suroeste de Brisas Barra de Suchiate.

Debido a que se trató de un sismo superficial, autoridades señalaron que sus efectos pudieron sentirse en una amplia zona del sur del estado, especialmente en municipios cercanos a la costa.

Marina descarta riesgo de tsunami

Tras el movimiento telúrico, la Secretaría de Marina descartó la generación de un tsunami en las costas mexicanas.

Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que podrían registrarse pequeñas variaciones en el nivel del mar en áreas cercanas al epicentro, aunque sin representar un riesgo significativo para la población.

🚨 Según el boletín del CAT de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 5.1 registrado a 149 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, #Chiapas, no se espera la generación de un tsunami; sin embargo, podrían presentarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en zonas costeras… pic.twitter.com/9S24uOni0B — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 17, 2026

Sin reporte de daños

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que, luego de los recorridos y verificaciones realizados en distintas regiones del estado, hasta las 11:00 horas no se habían recibido reportes de personas lesionadas ni de daños materiales.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y pidieron a la población mantenerse atenta a la información oficial ante posibles réplicas.

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