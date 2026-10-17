Sheinbaum busca agilizar entrega de medicamentos y reducir trámites burocráticos

Sheinbaum señaló que los medicamentos permanecen en almacenes Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la falta de medicamentos en hospitales públicos a los procesos burocráticos que retrasan la entrega de insumos a los pacientes, pese a que, aseguró, estos se encuentran disponibles en los almacenes.

Sheinbaum busca simplificar procesos por falta de medicamentos

La presidenta señaló que una de las prioridades de su Gobierno es reducir los trámites que dificultan que los medicamentos lleguen oportunamente a quienes los necesitan.

“Una parte es los procesos burocráticos, que los tenemos que simplificar al máximo, porque lo que tenemos que atender es la salud, no la burocracia”, afirmó.

Sheinbaum explicó que realiza visitas a hospitales del IMSS-Bienestar para conocer directamente las deficiencias en la atención médica y escuchar a directivos, personal de salud y pacientes, con el propósito de identificar soluciones junto con su gabinete.

La mandataria reconoció que, pese a los avances de su Administración, todavía existen pendientes para garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos y puedan someterse a intervenciones quirúrgicas.

💊 Sheinbaum atribuye a la burocracia el desabasto de medicamentos en hospitales



La presidenta @Claudiashein aseguró que hay medicamentos en almacenes que no llegan a los pacientes por procesos burocráticos.



Por ello, ordenó revisar los hospitales para detectar deficiencias.… pic.twitter.com/ltczZnp1PG — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 17, 2026

¿Sheinbaum mantendrá a Zoé Robledo al frente del IMSS?

Durante el cuestionamiento sobre el desempeño de Zoé Robledo y la posibilidad de que continúe como director general del IMSS, Sheinbaum no confirmó ni descartó cambios en la dirección del instituto.

En cambio, la presidenta centró su respuesta en las acciones para atender las deficiencias de los servicios médicos y mejorar el suministro de medicamentos.

La mandataria también señaló que su Gobierno trabaja en las demandas laborales del personal de salud, entre ellas el incremento salarial.

Ordenan revisar hospitales por desabasto de medicamentos

La falta de medicamentos se ha mantenido entre las demandas expresadas durante manifestaciones recientes en distintas partes del país.

Ante esta situación, Sheinbaum ordenó realizar una revisión piso por piso en los hospitales para identificar problemas en el suministro y la atención médica.

Sin embargo, durante una visita a Quintana Roo, la presidenta recibió nuevas quejas de trabajadores de la salud relacionadas con el desabasto.

El Gobierno federal busca atender estas deficiencias mediante la revisión de las unidades médicas y la simplificación de los procedimientos administrativos. La prioridad, de acuerdo con lo expresado por Sheinbaum, es que los medicamentos disponibles lleguen a los pacientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.