¿Por dónde pasará la Marcha Zombie CDMX 2026 y qué actividades habrá? Conoce los detalles

Este domingo se llevará a cabo la 19 Marcha Zombie CDMX 2026. Foto: Cuartoscuro

La Marcha Zombie en la Ciudad de México (CDMX) se realizará el próximo domingo 18 de octubre de 2026, te decimos por dónde pasará el contingente, que se organiza desde hace 19 años y donde se espera que miles de personas se reúnan, algunos como espectadores y otros como participantes.

Recuerda que habrá diversas actividades durante la jornada, por lo que te recomendamos verificar los horarios que te compartimos.

¿Por dónde pasará la Marcha Zombie CDMX 2026?

La cita para la reunión de la 19 edición de la Marcha Zombie será en la Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, a las 10:00 horas.

Posteriormente, a las 16:00 horas, los no muertos iniciarán su recorrido rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo.

Al llegar a su destino, los zombies prevén reunirse para realizar una fotografía conmemorativa de esta edición.

¿Qué actividades habrá en la Marcha Zombie?

Los asistentes podrán caracterizarse con los maquillistas oficiales, que estarán disponibles desde las 11:00 horas, aunque debes tener en cuenta que cobrarán una cuota de recuperación.

No será necesario disfrazarse de zombi, pues también podrás caracterizarte como otro tipo de personaje, siempre que te integres a tu respectivo contingente.

También se podrá disfrutar de una pasarela del terror a las 14:00 horas, en la que los participantes lucirán sus disfraces y los asistentes podrán ver cuál es el mejor.

Entre las dinámicas anunciadas también se encuentra la Batalla de Aura Monstruosa, en las que los asistentes podrán mostrar sus caracterizaciones y habrá premios.

Además, se dio a conocer que esta edición se unirá con la Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival (GFFF), de España.

La marcha también tendrá una causa altruista, no relacionada con Día de Muertos, ya que los asistentes podrán llevar un kilo de arroz, frijol o algún alimento no perecedero para apoyar a Alimento Para Todos México. La recepción de las donaciones se realizará en la carpa de Alimento para Todos I.A.P.

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