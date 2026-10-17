“Comandante Cromo”, presunto líder de los Cromos, queda en prisión preventiva

“Comandante Cromo” permanecerá en prisión. Foto: Cuartoscuro

Iván “N”, alías “Comandante cromo” y presunto líder de los “Cromos”, la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá en prisión preventiva por su posible participación en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras la audiencia inicial, el “Comandante cromo” quedó en prisión preventiva, mientras se determina su situación jurídica. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir si será vinculado a proceso.

¿De qué delitos acusa la FGR a Iván “N”?

De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso.

Previamente, un juez calificó de legal la detención de Iván “N”. Sin embargo, la defensa pidió más tiempo para que se resuelva su situación jurídica, por lo que todavía está pendiente esa determinación judicial.

Los delitos señalados son la posible posesión de armas de fuego reservadas para las Fuerzas Armadas y la posesión de sustancias ilícitas con fines de comercio.

Detienen a Iván “N”, “Cromo” en Guadalajara

La FGR informó que Iván “N” fue detenido en Guadalajara, Jalisco, mediante un operativo que contó con labores de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según el comunicado oficial, esta persona está identificada como posible integrante de una organización criminal presuntamente relacionada con diversos delitos, entre ellos:

Homicidios.

Extorsión y cobro de piso.

Secuestro.

Tráfico de drogas y armas

¿Quiénes son los “Cromos?

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el grupo delictivo conocido como los “Cromos” funciona como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta célula, aseguran las autoridades oaxaqueñas, se dedica principalmente a actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, el homicidio, el secuestro y la portación de armas en la región, operando principalmente en la zona del Istmo de Tehuantepec.

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