Jorge D’Alessio cae del escenario durante concierto en Pachuca: “Aplicamos el juangabrielazo”

Jorge D’Alessio daba un concierto junto a Matute en Pachuca. Foto: Getty Images

Jorge D’Alessio se cayó del escenario durante una presentación con su grupo, Matute, en el Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca 2026.

El accidente fue captado por varios de los asistentes al concierto de la noche de este viernes 16 de octubre y no tardó en viralizarse a través de redes sociales.

#Entérate 🤭 | ¡Del escenario al susto! Jorge D’Alessio, integrante de Matute, sufrió una caída durante su presentación en la Feria de Pachuca 2026. Pese al incidente, al terminar el show fue captado en el Palenque, disfrutando del concierto de Grupo Firme. Así fue el momento. pic.twitter.com/sVg7eJiohU — Info Libre (@InfoLibreMx) October 17, 2026

Captan en video la caída de Jorge D’Alessio

Como muestran distintos clips, Jorge D’Alessio, hijo de la cantante y actriz, Lupita D’Alessio, se encontraba sobre una pasarela mientras interactuaba con el público.

Mientras miraba hacia ambos lados para animar a los presentes, el artista continuó caminando hacia el frente y, sin darse cuenta, llegó al borde del escenario donde dio un paso más y cayó en medio de varios gritos.

¿Cómo se encuentra Jorge D’Alessio tras la caída?

En la mañana de este sábado, a través de un comunicado, Matute informó que el cantante se encuentra bien y agradeció a los fans por preocuparse por su estado de salud.

“Sabemos que la caída de Jorge durante la presentación de Matute en la Feria San Francisco Pachuca 2026, la noche de este 16 de octubre, preocupó a más de uno. Queremos confirmarles que está bien. Gracias por todos sus mensajes y por estar pendientes. Jorge está listo para seguir llevando esta fiesta al escenario con la energía de siempre”, compartió la banda.

Jorge D’Alessio explica por qué cayó del escenario

El cantante explicó que, normalmente, hay una barra al final de la pasarela, sin embargo, en esta ocasión no estaba.

“No lo vi con los seguidores, no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba, entonces pisé muy duro y me fui”, detalló.

Como resultado del accidente, Jorge D’Alessio terminó con una cortada en la ceja izquierda, así como en un dedo, también de su mano izquierda.

A pesar de esto, el intérprete aseguró que se encuentra bien y hasta bromeó tras su caída del escenario en la Feria San Francisco Pachuca 2026.

“Pero terminamos el show. ¿Sabes qué? Dios nos bendice, y bueno, aplicamos el ‘juangabrielazo’”, mencionó.

😱🚨 ¡TREMENDO, PERO TREMENDO SUSTO! 😰🎸



Vaya momento de tensión el que vivió Jorge D’Alessio anoche durante la presentación de Matute en Pachuca. 🤯🔥 ¡Literalmente se le acabó el escenario y él seguía con las ganas de bailar! 🕺🏻💥



Por fortuna, el accidente no pasó a mayores,… pic.twitter.com/OwpMxeB1MQ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 17, 2026

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales?

Con la viralización de los videos, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a la caída de Jorge D’Alessio durante el concierto de Matute este 16 de octubre.

Algunos no tardaron en hacer comentarios irónicos y compararlo con la caída de Juan Gabriel, otros expresaron su preocupación y desearon que se encontrara en buenas condiciones.

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