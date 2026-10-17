¡Llegó el frío! Se prevén mínimas de -5 grados este sábado y lluvias en todos los estados
El huracán Trudy se mantiene en categoría 1. Pese a la baja de intensidad, provocará lluvias torrenciales, alto oleaje y fuertes rachas de viento.
Con base en el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 17 de octubre las lluvias continuarán en todos los estados de la República Mexicana, debido a los efectos del huracán Trudy y del frente frío 2.
S bien Trudy perdió fuerza y se mantiene como categoría 1, este sábado continuará provocando lluvias muy fuertes, así como intensas rachas de viento y alto oleaje. Los estados más afectados serán Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Por su parte, el frente frío 2, acompañado de una masa polar, bajará la temperatura este sábado, con mínimas de -5 °C en Chihuahua y Durango. A su vez, provocará precipitaciones.
¿Dónde lloverá este sábado 17 de octubre?
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Puebla
- Guerrero
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
- Hidalgo
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- San Luis Potosí
- Querétaro
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Tamaulipas
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 17 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Vientos de 110 a 120 km/h: Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca
- Viento de 70 a 90 km/h: Colima, Michoacán y Tabasco
- Viento de 60 a 80 km/h: Guerrero
- Vientos de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Jalisco
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura: costas de Veracruz
- Oleajes de 4.0 a 5.0 metro de altura: costas de Colima, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Jalisco y Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
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