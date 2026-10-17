¡Llegó el frío! Se prevén mínimas de -5 grados este sábado y lluvias en todos los estados

Lluvias y frío en el país. Foto: Cuartoscuro

Con base en el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 17 de octubre las lluvias continuarán en todos los estados de la República Mexicana, debido a los efectos del huracán Trudy y del frente frío 2.

S bien Trudy perdió fuerza y se mantiene como categoría 1, este sábado continuará provocando lluvias muy fuertes, así como intensas rachas de viento y alto oleaje. Los estados más afectados serán Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por su parte, el frente frío 2, acompañado de una masa polar, bajará la temperatura este sábado, con mínimas de -5 °C en Chihuahua y Durango. A su vez, provocará precipitaciones.

¿Dónde lloverá este sábado 17 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla

Guerrero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Hidalgo

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

San Luis Potosí

Querétaro

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Tamaulipas

Guanajuato

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 17 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora

Sinaloa y Sonora 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Vientos de 110 a 120 km/h : Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca

: Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca Viento de 70 a 90 km/h : Colima, Michoacán y Tabasco

: Colima, Michoacán y Tabasco Viento de 60 a 80 km/h : Guerrero

: Guerrero Vientos de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Jalisco

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Jalisco Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura: costas de Veracruz

costas de Veracruz Oleajes de 4.0 a 5.0 metro de altura: costas de Colima, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Jalisco y Oaxaca

costas de Colima, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Jalisco y Oaxaca Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California, Sinaloa y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.

Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 16 a 18 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío, niebla y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 17 a 19 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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