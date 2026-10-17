Agente de ICE es suspendido temporalmente tras atropellar a inmigrante en Houston

Markwayne Mullin, secretario de DHS, en conferencia de prensa | Foto: AFP

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso bajo licencia administrativa al agente que atropelló a un inmigrante en Houston, Texas, en un incidente que quedó bajo escrutinio público por las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La medida implica separar temporalmente al funcionario de sus labores mientras se conocen más detalles sobre el caso.

La licencia administrativa no equivale, por sí sola, a una declaración de culpabilidad ni confirma que el funcionario haya cometido un delito.

¿Por qué ICE suspendió administrativamente al agente en Houston?

La decisión de colocar al agente bajo licencia administrativa se produjo después del incidente en el que un vehículo conducido por el funcionario golpeó a un hombre inmigrante en Houston.

El caso llamó la atención por las consecuencias del impacto y por las preguntas sobre lo ocurrido durante la intervención.

Para establecer responsabilidades, resulta necesario conocer la secuencia de los hechos, las circunstancias en las que se produjo el contacto entre el vehículo y el hombre, así como las conclusiones de las autoridades encargadas de revisar el caso.

La medida administrativa permite apartar temporalmente al funcionario de sus funciones, pero no debe confundirse con una suspensión penal, una acusación formal o una sentencia judicial.

Hasta contar con información oficial que detalle los resultados de la investigación, tampoco corresponde presentar como hechos probados las posibles intenciones del agente o las circunstancias que llevaron al atropello.

“ICE debe cooperar plenamente con la investigación de nuestras agencias locales. Mi oficina apoya al alguacil Ed Gonzalez y al fiscal de distrito Sean Teare en su investigación independiente en curso. Mi oficina está lista para asistir y apoyar estos esfuerzos fundamentales. Seguiremos de cerca el desarrollo de la situación a medida que se aclaren los hechos”, escribió en un comunicado Abbie Kamin, abogada fiscal del Condado de Harris, sobre el incidente.

¿Qué se sabe del inmigrante atropellado por un agente de ICE?

Horas después del incidente, las autoridades identificaron a la víctima como Miguel Parra Hernández, un inmigrante mexicano de 48 años que permanece hospitalizado bajo custodia de ICE.

El hombre sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de la pierna derecha en tres partes, además de daños en la cadera y una fractura en el tobillo.

Debido a la gravedad de las heridas, ya fue sometido a una primera cirugía y necesitará nuevas intervenciones para reconstruir su pierna, según informaron su abogada y César Espinosa, director de la organización de defensa de los inmigrantes FIEL, durante una conferencia de prensa.

Surveillance video appears to show the moment an unmarked ICE SUV struck a man during a pursuit in Houston, Texas. Identified by ICE as Miguel Parra-Hernandez, his family says his leg was broken and will need surgery. @morganorwood has more. https://t.co/oznFz3vmqs pic.twitter.com/U2zO0YOaHs — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 12, 2026

Los abogados de Hernández han solicitado que se garantice su tratamiento hospitalario y que no sea trasladado a un centro de detención migratoria mientras necesita atención especializada.

¿Qué significa que un agente de ICE esté bajo licencia administrativa?

La licencia administrativa supone que un funcionario queda temporalmente apartado de sus labores, aunque sus condiciones específicas dependen de las decisiones de la agencia y de las circunstancias del caso.

Esta medida puede adoptarse mientras se revisa un incidente, pero no significa necesariamente que el agente haya sido despedido o que exista una acusación criminal en su contra.

En el caso ocurrido en Houston, la diferencia es relevante para comprender el alcance de la decisión. El hecho de que el funcionario haya quedado bajo licencia administrativa no permite concluir, sin información adicional, que la investigación haya terminado o que las autoridades hayan determinado su responsabilidad.

Por ahora, el caso mantiene el foco sobre lo ocurrido durante el incidente y sobre las medidas que puedan adoptar las autoridades a medida que se conozcan nuevos elementos.

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