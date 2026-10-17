CDMX tendrá sábado de lluvias, frío y fuertes rachas de viento

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un sábado 17 de octubre con cielo nublado, lluvias y temperaturas de hasta 19 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. También se esperan bancos de niebla durante la mañana y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Las lluvias en CDMX se prevén principalmente durante la tarde, con intervalos de chubascos y acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas. El ambiente será fresco por la mañana y la tarde, por lo que las temperaturas se mantendrán entre los 11 y 19 grados.

Clima en CDMX: ¿a qué hora se esperan lluvias este sábado?

El pronóstico indica que las lluvias y chubascos en la Ciudad de México se presentarán durante la tarde de este sábado 17 de octubre, aunque no se especifica una hora exacta de inicio.

Durante gran parte del día predominará el cielo nublado. Por la mañana habrá bancos de niebla y ambiente fresco, mientras que por la tarde continuarán las condiciones frescas con probabilidad de precipitaciones.

Los valores de temperatura previstos para la capital son:

Temperatura mínima: de 11 a 13 °C.

Temperatura máxima: de 17 a 19 °C.

Lluvias: de 5 a 25 mm en 24 horas.

Viento: del norte y noreste de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de 30 a 50 km/h.

¿Qué tan fuerte será el viento en CDMX?

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de hasta 50 km/h en la región.

El viento tendrá dirección del norte y noreste, con velocidades habituales de entre 10 y 20 km/h, aunque las rachas podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

Estas condiciones estarán acompañadas de cielo mayormente nublado durante el sábado.

Estado de México también tendrá lluvias y bajas temperaturas

En el Estado de México se pronostican bancos de niebla y ambiente fresco durante la mañana, además de condiciones frías en las zonas altas de la entidad.

Para la tarde se esperan lluvias con intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

En Toluca, las temperaturas previstas serán de 7 a 9 grados como mínima y de 16 a 18 grados como máxima.

De esta manera, tanto la CDMX como el Estado de México tendrán un sábado con nubosidad, precipitaciones y rachas de viento.

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