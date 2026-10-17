Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama: ¿quiénes deben hacerse una mastografía antes de los 40 y qué señales deben revisar?

Conoce estas señales. Foto: Cuartoscuro

El cáncer de mama puede desarrollarse sin provocar síntomas perceptibles en sus primeras etapas; por ello, aunque la mastografía se recomienda de manera periódica a partir de los 40 años, expertos como Luis Felipe Alva López, médico radiólogo y director de Diagnóstico por Imagen en Laboratorios Médicos Polanco, señalan que cierto tipo de pacientes deben realizarse este estudio o uno similar antes.

“Todas las pacientes a partir de los 40 años es recomendable que se hagan la mastografía anual… pero existen casos donde se puede recomendar antes”. Luis Felipe Alva López, médico radiólogo y director de Diagnóstico por Imagen en Laboratorios Médicos Polanco

¿Quiénes deben hacerse una mastografía antes de los 40 años?

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La mastografía es un estudio radiográfico de las glándulas mamarias que utiliza rayos X de baja dosis para examinar el tejido del seno; su objetivo principal es detectar anomalías, tumores, quistes, microcalcificaciones o asimetrías en etapas muy tempranas, mucho antes de que puedan ser palpadas por la mujer o por el personal médico.

Aunque el doctor Luis Alva recomendó la mastografía a partir de los 40 años como parte de la detección periódica, aclaró en entrevista para Unotv.com, que algunas mujeres pueden requerir estudios a una edad más temprana.

Debido a la presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, particularmente cuando la enfermedad se presentó en familiares cercanos, como la madre, una hermana o una hija, en estos casos la indicación debe individualizarse con apoyo médico, pues la edad y el tipo de estudio dependerán de los antecedentes y del riesgo de cada paciente.

Otras causas podrían ser mutaciones genéticas

El radiólogo también explicó que el tejido mamario suele ser más denso en mujeres jóvenes, lo que puede dificultar la interpretación de una mastografía. Por ello, el médico puede recomendar un ultrasonido u otros estudios, según las características de cada caso.

¿Qué síntomas pueden alertar sobre el cáncer de mama?

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De cada 100 mastografías con resultado anormal, 40 son cáncer, según el Gobierno de México

El cáncer de mama no siempre provoca molestias durante sus primeras etapas, por ello, el especialista recomendó prestar atención a cualquier modificación en los senos y buscar valoración médica cuando se presente alguna de las siguientes señales:

Aparición de una bolita en la mama o la axila

Cambios en el tamaño o la forma de los senos

Hundimiento o retracción del pezón

Secreción por el pezón, especialmente si contiene sangre

Cambios en la coloración o textura de la piel

Asimetría nueva entre ambas mamas

Dolor o molestias persistentes

El médico subrayó que encontrar alguna de estas señales no significa necesariamente que exista cáncer, pero sí es motivo para acudir a revisión. “Cuando uno se explora y encuentra una bolita, algún cambio, es muy importante acudir al médico, siempre”, enfatizó.

La valoración profesional permitirá determinar qué estudios necesita cada paciente, según explicó, el ultrasonido puede complementar la mastografía para caracterizar ciertas alteraciones y ofrecer información adicional.

¿Por qué la autoexploración no sustituye a la mastografía?

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De acuerdo con el director de diagnóstico de imágen de Laboratorios Polanco, si bien, la autoexploración mamaria permite reconocer cambios en el tamaño, la forma o la textura de los senos, así como la aparición de bultos, esta no puede identificar microcalcificaciones de 0.03 milímetros y otras alteraciones pequeñas que no necesariamente se detectan mediante el tacto.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), la mastografía permite detectar alteraciones antes de que sean palpables o presenten síntomas visibles, la edad y los factores de riesgo individuales deben considerarse al establecer la periodicidad de los estudios.

Sobre la manera adecuada de realizar una autoexploración, esta es mirándose frente a un espejo, con los brazos a los costados, observar si hay cambios en el tamaño o la forma de los senos, hundimientos o rugosidades en la piel, enrojecimiento, inflamación, desviación o retracción de los pezones y salida de secreciones. Después, levantar los brazos y colocar las manos detrás de la nuca; repetir la observación y hacer lo mismo con las manos firmes sobre las caderas, inclinando ligeramente el tronco hacia adelante.

Posteriormente, se debe explorar cada mama con las yemas de los tres dedos centrales de la mano contraria, mediante movimientos suaves y recorriendo toda la superficie, sin olvidar la zona de las axilas para identificar posibles bultos.

¿Qué mitos existen aún de la mastografía?

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Alrededor de este estudio existen dudas que pueden retrasar la decisión de acudir a una revisión, una de ellas es la molestia que produce la compresión de la mama durante el procedimiento. El doctor Alva López explicó que esta compresión es necesaria para obtener imágenes adecuadas, aunque reconoció que puede resultar incómoda.

“La mastografía no debe ser dolorosa, debe ser una compresión gradual, no es cómoda, pero tampoco debe ser dolorosa”. Luis Felipe Alva López, médico radiólogo y director de Diagnóstico por Imagen en Laboratorios Médicos Polanco

Si durante el estudio se presenta dolor importante, conviene comunicarlo al personal encargado para que valore la situación; ya que esto no es normal.

Otro de los mitos que abordó el especialista es que la mastografía puede provocar cáncer o afectar la tiroides, sobre esto, el experto explicó que el estudio utiliza una dosis baja de radiación y que los equipos cuentan con medidas para reducir la exposición; por lo que no alteran o generan mutaciones causantes de cáncer.

Asimismo, señaló que tener implantes mamarios no impide realizarse una mastografía; pues en estos casos, el personal capacitado puede utilizar proyecciones especiales y complementar la evaluación con ultrasonido para obtener el resultado deseado.

Laboratorios Médicos Polanco anuncia 7 mil mastografías

Como parte de sus acciones de detección, Laboratorios Médicos Polanco anunció que otorgará 7 mil mastografías durante el año, de acuerdo con lo informado por el especialista. El médico explicó que las interesadas pueden consultar las condiciones de participación y el procedimiento de registro a través de la página de internet y las redes sociales de la institución.

Además, indicó que el laboratorio mantiene un convenio con el Centro Oncológico Internacional (COI) para dar seguimiento con especialistas a pacientes cuyo cáncer de mama sea detectado durante la campaña.

El especialista concluyó con un llamado a mantener hábitos de prevención y revisiones médicas constantes, sin concentrar el cuidado de la salud en una sola época.

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