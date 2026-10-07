Nombra Congreso estatal a Daniela Guadalupe Flores Chanona nueva presidenta municipal de Suchiapa

Foto: Especial

Tras la detención del presidente municipal de Suchiapa, el Congreso de Chiapas nombró a Daniela Guadalupe Flores Chanona como su relevo, tras ser propuesta por el Cabildo local.

En sesión ordinaria, este martes la Sexagésima Novena Legislatura declaró por urgente resolución la falta al cargo de presidente municipal en Suchiapa, tras dar lectura al oficio de la Fiscalía General del Estado, donde informa la situación jurídica de Jorge Lorenzo Lara Cordero, quien fungía como alcalde, hoy detenido por abuso de autoridad y asociación delictuosa, entre otros delitos.

Con 36 votos a favor, los diputados nombraron a la cuarta regidora propietaria, Daniela Guadalupe Flores Chanona, como nueva presidenta municipal de Suchiapa, quien entró en funciones este mismo 6 de octubre.

De igual forma, como parte del Operativo Enjambre que continúa en el municipio, la Fiscalía estatal, en coordinación interinstitucional, detuvo a Luis Alberto “N”, elemento activo de la Policía Municipal.

De acuerdo con la investigación, el aprehendido contaba con autorización del alcalde para intervenir en la situación jurídica de detenidos, lo que impidió que fueran puestas a disposición del Ministerio Público. Toda vez que la Fiscalía de Chiapas reiteró que las investigaciones permanecen abiertas y el operativo continúa.

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