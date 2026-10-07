Maximiano “N” queda en prisión preventiva por caso de sueros en Sonora

Fiscalía señala posible mala praxis durante aplicación de sustancias

Maximiano “N” permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo, Sonora, luego de que el Ministerio Público formuló imputación en su contra por el delito culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica.

Durante la audiencia inicial, realizada este 6 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso de Maximiano “N”. La defensa pidió el plazo constitucional de 144 horas para que se defina su situación jurídica.

El Juez de Control otorgó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Maximiano “N” continuará recluido en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo mientras avanza el proceso.

Debido a la solicitud de la defensa para acogerse al plazo constitucional de 144 horas, la continuación de la audiencia quedó programada para el 10 de octubre de 2026, mediante una sala virtual.

Será en esa audiencia cuando se determine la situación jurídica del imputado y se resuelva la solicitud del Ministerio Público para vincularlo a proceso.

Fiscalía señala posible mala praxis durante aplicación de sustancias

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados en la investigación. Éstos están relacionados con una posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de sustancias.

De acuerdo con los datos de investigación presentados por la Fiscalía de Sonora, Maximiano “N” indicó y administró a la víctima un suero y diversas sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular.

Tras la aplicación, la víctima presentó un deterioro súbito en su estado de salud y posteriormente falleció el 2 de abril.

La causa del fallecimiento señalada en la investigación fue insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

¿Qué sigue en el proceso contra Maximiano “N”?

Por ahora, Maximiano “N” seguirá en prisión preventiva en Hermosillo. La siguiente etapa está prevista para el 10 de octubre, cuando continuará la audiencia inicial.

La FGJES informó que dará a conocer los avances del proceso conforme se desarrollen las etapas correspondientes.

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