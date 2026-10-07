Colectivo confirma hallazgo de restos óseos, prendas y casquillos en predio de Xalisco

Foto: Especial

El Colectivo de Búsqueda Familias Unidas por Nayarit (Cofaunnay) confirmó el hallazgo de fragmentos óseos y diversos indicios en un predio conocido como El Dragón, ubicado en el municipio de Xalisco.

Las labores se realizan en coordinación con la Fiscalía General del Estado, debido a la presunción de que el lugar habría sido utilizado como una casa de seguridad por integrantes del crimen organizado.

Mientras que, durante las jornadas de búsqueda, integrantes del colectivo han localizado restos óseos fragmentados, dientes, lo que podría corresponder a una mandíbula, además de prendas de vestir, zapatos, mochilas, casquillos percutidos y otros objetos.

“Hoy se encontró lo que podría ser parte de una mandíbula, lo que en genética se conoce como fragmentos o remanentes, por lo cual se puede presumir que es un lugar que fue utilizado para incinerar y disolver posiblemente cuerpos” Alejandra Pérez / representante de Cofaunnay

Asimismo, uno de los hallazgos que más llamó la atención de las madres buscadoras fue la existencia de hornillas improvisadas dentro del predio.

“Una de ellas era la que contenía un fuerte olor a diésel y es la más alta, la cual se presume, pudo haber sido utilizada para manejar una técnica que es muy dolorosa para nosotros presenciar o imaginarnos, que es utilizar solvente como el diésel o algún químico para poder disolver los cuerpos o incinerarlos” Alejandra Pérez / representante de Cofaunnay

Además, la representante del colectivo señaló que, de acuerdo con las observaciones realizadas en la zona, algunos fragmentos habrían sido arrojados a pequeños riachuelos que rodean el predio, situación que complica las tareas de recuperación e identificación.

Pese a ello, las labores de búsqueda continuarán con el apoyo de binomios caninos, cuyos marcajes han permitido detectar puntos de interés para el trabajo forense.

Finalmente, subrayó que es la Fiscalía estatal la instancia encargada de realizar los peritajes correspondientes y determinar qué actividades se desarrollaban en el lugar, cuántas víctimas podrían estar relacionadas con el sitio y la identidad de los restos y evidencias localizadas.

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