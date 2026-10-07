Bloqueos por suministro de agua potable contaminada colapsan transporte público en Guadalajara

Foto: Omar Hernández

El transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, colapsó este martes debido a las protestas de personas afectadas por el suministro de agua potable contaminada.

Los bloqueos se realizaron en puntos estratégicos en las horas de mayor flujo vehicular, dejando a cientos de automovilistas atrapados y a miles de usuarios de transporte público varados.

El impacto al transporte incluyó la interrupción de servicio de la Línea 1 del Tren Ligero, donde los pasajeros esperan la liberación del colectivo, luego de que un grupo de manifestantes obstruyera la zona de vías a la altura de la colonia El Sauz.

“No es justo para los mexicanos ni para el flujo de la ciudad que muchos tengan que esperar por motivos ajenos a desperfectos del tren” Adrián Emiliano / usuario

Pese a manifestar algunos su apoyo a la protesta, ciudadanos señalaron sentirse inseguros ante la incertidumbre de no poder llegar a su destino.

Las manifestaciones están bien porque, pues, están peleando por un derecho, que es el agua y además que llegue limpia y digna para todos” Antonio Salazar / usuario

Los pasajeros afectados lamentaron que la exigencia de agua potable limpia afecte a los usuarios del transporte público.

“Está bien la protesta y todo, pero hay muchos afectados, por ejemplo, trabajadores que apenas tienen para regresarse a su casa y ahora tienen que estar pidiendo más dinero… gastando sus pocos recursos para su familia para gastárselos en taxis, en Uber, para poderse regresar a su casa” Lizeth García / usuaria

Por su parte, los manifestantes anunciaron que continuará la movilización para exigir agua potable limpia hasta que las autoridades atiendan la emergencia, por lo que no se descarta que las afectaciones a la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara sigan registrándose.

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