Solo hay 3 denuncias formales ante la FGR por muertes de neonatos en Jalisco, afirma abogado

Foto: Omar Hernández

Solo tres denuncias formales han sido interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, informó Augusto Acosta, representante legal de las familias de Anthony y José Nayib.

“Respecto a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, de las que tenemos conocimiento, es la de Anthony, la de José Nayib y la de otro padre de familia que el 10 de agosto acudieron en conjunto a presentar la denuncia” Augusto Acosta / representante legal de Anthony y José Nayib

Otros tres expedientes se encuentran en fase de análisis administrativo y legal. En los próximos días se definirá si también se integran a las investigaciones de la FGR, como carpetas independientes. Asimismo, el defensor aclaró que estos seis casos son los que los despachos jurídicos de Jalisco tienen registrados hasta el momento, aunque no descarta que haya otras posibles víctimas.

“Se ha dado mucha información a que han crecido los casos y las denuncias por padres de familia” Augusto Acosta / representante legal de Anthony y José Nayib

Toda vez que será la FGR quien determine si existe delito que perseguir, una vez que revise cada expediente de los menores.

“Si existe responsabilidad penal, lo determinará la Fiscalía General de la República y, desde el ámbito administrativo, una vez que se agote la resolución que debe emitir el órgano de control interno del Seguro Social y que informe si encontró o no encontró alguna responsabilidad interna, y que podamos acudir ante un tribunal” Augusto Acosta / representante legal de Anthony y José Nayib

Mientras avanza la investigación, familiares de pacientes neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente afirman que las condiciones de higiene continúan siendo deficientes en varias áreas.

“Que tengan cuidado con los bebés, que son los más propensos… Deberían tener más higiene en todo el hospital, no nada más ahí en los quirófanos, en todos lados, porque a veces sí los baños están muy sucios” Rocío Fernández / madre de paciente neonatal en el Centro Médico Nacional de Occidente

Ante ello, familiares de pacientes muestran su preocupación por las acciones del hospital.

“Se me hace indignante, más que nada porque nuestro sistema de salud nunca ha sido como el mejor y ahorita ya con los bebés da bastante miedo; yo, si tuviera un bebé, la verdad no me iría a aliviar al IMSS, sería mi última opción; sobre todo, preferiría dar a luz en mi casa” Mariana Ramírez / familiar de paciente en el Centro Médico Nacional de Occidente

Por último, Augusto Acosta recomendó a las familias afectadas acercarse a especialistas para que les indiquen los procedimientos legales correspondientes a cada estado.

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