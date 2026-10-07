¿Por qué Lula llega debilitado a la segunda vuelta en Brasil?

Lula da Silva perdió la primera vuelta antes de que abrieran las urnas: se creyó ganador. Las encuestas lo ponían al frente y él hizo campaña mirando por encima del hombro a Flávio Bolsonaro; pero el electorado lo bajó del pedestal. Un presidente sorprendido por su propio país llega a la segunda vuelta con media derrota a cuestas.

El bolsonarismo se adueñó del mapa: arrasó en San Pablo, avanzó en el Congreso y en los estados. El 25 de octubre Lula tendrá que conquistar a quienes ya le dijeron que no. Pesaron el voto evangélico, el desgaste de doce años de gobierno, la brecha generacional de los 80 años frente a los 45 y la ola impulsada por Donald Trump. El electorado dejó de agradecer y comenzó a cobrar cuentas.

Lula no fue castigado por ser de izquierda, sino por poner su poder en manos de las urnas. Esa es la prueba de fuego de la democracia: que el gobernante pueda perder.

Si Lula cae, Claudia Sheinbaum quedará como la última voz fuerte de la izquierda latinoamericana; no porque haya vencido, sino porque en México la oposición es inexistente y no tiene contrapesos. En cambio, para Lula, la segunda vuelta ya no es una elección más: es la última frontera.

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