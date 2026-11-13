Latin Grammy 2026: momentos destacados de la ceremonia y lista de ganadores

Mejores momentos de los Latin Grammy. Foto: AFP

La música latina celebra una de sus noches más importantes con la entrega de los Latin Grammy 2026, cuya edición número 27 se realizó este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La ceremonia reunió a figuras de distintos géneros musicales y ya dejó varios reconocimientos para artistas mexicanos, entre ellos Silvana Estrada, The Warning, Camila Fernández y Edén Muñoz.

Uno de los nombres que destacó fue el de Rosalía, quien obtuvo reconocimientos por su producción LUX (Complete Works) y su canción “La Perla”, colaboración con Yahritza y Su Esencia.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026

Estos son los artistas y producciones que obtuvieron premios durante la edición 27 de los Latin Grammy.

Categorías principales

Grabación del Año: “Niño” — Milo J

Álbum del Año: “LUX (Complete Works)” — Rosalía

Canción del Año: “La Perla” — interpretada por Rosalía con Yahritza y Su Esencia

Mejor Nuevo Artista 2026: ARIA VEGA

Productor del Año: Edgar Barrera

Pop

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué +?”

Mejor Canción Pop: “La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum Pop Tradicional: Laura Pausini – “Yo Canto 2”

Mejor Canción Pop/Rock: CA7RIEL & Paco Amoroso – “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”

Mejor Álbum de Pop/Rock: Juanes – “Juanesteban”

Rock y música alternativa

Mejor Álbum de Rock: “Shine” — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Alternativa: Rosalía – “LUX (Complete Works)”

Mejor Canción de Rock: The Warning – “Ego”

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: Urias – “CARRANCA”

Mejor Canción Alternativa: Jorge Drexler – “Ante la duda, baila”

Música urbana

Mejor Interpretación Reggaeton: “Verano rosa” — Karol G y Feid

Mejor Álbum de Música Urbana: “Tropicoqueta” — Karol G

Mejor Interpretación Urbana: Milo J con Trueno – “Gil”

Mejor Canción de Rap/Hip Hop: “Antisistema” — J Noa y Trooko

Mejor Canción Urbana: Bizarrap y Daddy Yankee – “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Música regional mexicana

Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido – “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)”

Mejor Álbum de Música Banda: Edén Muñoz – “Piedras a la Luna”

Mejor Álbum de Música Norteña: “Lo que me falta por llorar” — Grupo Frontera

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Camila Fernández – “La Fernández”

Mejor Canción Regional Mexicana: Xavi y Grupo Frontera – “No Capea”

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Xavi – “Dosis”

Música tropical

Mejor Álbum de Salsa: Luis Enrique – “El Alma En Clave”

Mejor Álbum de Merengue/Bachata: Techy – “Chula”

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Carlos Vives – “El Último Disco Vol. 1”

Mejor Canción Tropical: Luis Enrique y De La Ghetto – “Nombre y Apellido”; Grupo Niche – “Realidad-Es”

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Fonseca – “Antes Que El Tiempo Se Vaya”

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Gilberto Santa Rosa – “Íntimo”

Cantautor, folclor y raíces

Mejor Álbum Cantautor: Jorge Drexler – “Taracá”

Mejor Álbum Folclórico: Milo J – “La Vida Era Más Corta”

Mejor Canción de Raíces: Jorge Drexler y Rueda de Candombe – “El tambor chico”

Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Johnny Hooker y Ney Matogrosso – “Viver e morrer de amor na América Latina”

Mejor Álbum de Música Flamenca: Yerái Cortés — “POPULAR”

Música brasileña

Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago – “Criolo, Amaro e Dino”

Mejor Álbum de Música Sertaneja: Lauana Prado – “Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)”

Mejor Álbum de Samba/Pagode: Leci Brandão – “50 Anos De Carreira”

Mejor Álbum Cristiano en Portugués: Eli Soares – “Betel (Ao Vivo)”

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo: Anitta — “Equilibrivm”

Mejor Álbum de Música Urbana: Emicida — “Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores”

Mejor Álbum de Música de Raíces: João Gomes, Mestrinho, Jota.Pê — “Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)”

Otros géneros y categorías

Mejor Interpretación de Música Electrónica: CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.. – “Beto’s Horns (Fred Remix)”

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Gonzalo Rubalcaba – “Gonzalo Plays Pino”

Mejor Álbum de Tango: Quinteto Astor Piazzolla – “Le Grand Tango”

Mejor Álbum Instrumental: Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta – “A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole”

Mejor Álbum de Música Clásica: Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela – “Odyssey”

Mejor Álbum de Música Infantil: Cantoalegre y Marta Gómez – “Mil Secretos”

Mejor Álbum Cristiano en Español: Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal – “Eterno”

Mejor Obra/Composición Clásica: Richard Scofano — “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)”

Mejor Diseño de Empaque: Milo J — “La Vida Era Más Corta”

Producción, composición y audiovisuales

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Rosalía – “LUX (Complete Works)”

Mejor Canción Cantautor: “Dime” — Silvana Estrada

Compositor del Año: Sara Schell

Mejor Arreglo: Luis Enrique – “Dando y Dando”

Mejor Video Musical Versión Corta: Rosalía – “Sauvignon Blanc”

Mejor Video Musical Versión Larga: CA7RIEL & Paco Amoroso – “FREE SPIRITS (The Film)”

Mejor Música para Medios Visuales: Mateus Alves y Tomaz Alves Souza – “O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)”

Mexicanos destacan entre los ganadores

La representación mexicana consiguió varios reconocimientos en esta edición, Silvana Estrada obtuvo el premio a Mejor Canción Cantautor por “Dime”, mientras que The Warning se llevó Mejor Canción de Rock por “Ego”.

En el regional mexicano, Camila Fernández fue reconocida por “La Fernández” en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, y Edén Muñoz obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Música Banda por “Piedras a la Luna”.

También destaca el triunfo de Xavi y Grupo Frontera por “No Capea”, en Mejor Canción Regional Mexicana.

Xavi & Grupo Frontera — No Capea🕺💃

Latin Grammy Win.🚀🔥 pic.twitter.com/mVmpJJeFzG — Xavi (@Xavi_Charts) November 12, 2026

Momentos destacados de los Latin Grammy 2026

La ceremonia tuvo momentos especiales como la acuación de Rosalía, quien entre otras canciones interpretó “La Perla”, canción con la que ganó Mejor Canción Pop.

https://twitter.com/RosaliaInfo_ES/status/2121047925992116302

Otra de las interpretaciones destacadas fue la de Mon Laferte, quien cantó “Femme Fatale” en el escenario de los Latin Grammy, la cantautora chilena obtuvo cuatro nominaciones.

MON LAFERTE dándonos una clase de drama, actuación, lírica, canto… Nivel de performance #LatinGRAMMY pic.twitter.com/PfgeFJ8q1R — DISCOVERY (@AquiHablo) November 13, 2026

Silvana Estrada interpretó “Dime”, que ganó Mejor Canción Cantautor en esta ceremonia. Por su parte la cantante Anitta presentó un medley en el escenario.

It’s getting hot in here 🔥



Anitta is setting the stage on FIRE at the @LatinGRAMMYs pic.twitter.com/xjsiE8128S — Music (@Music) November 13, 2026

Karol G interpretó “Ese Hombre es Malo” con orquesta en el escenario de los Latin Grammy.

https://twitter.com/KarolGBRA/status/2121060189625286890

Jorge Drexler interpretó “Las Palabras”, canción nominada esta noche.

Uno de los reconocimientos más importantes de esta edición fue para Daddy Yankee, quien recibió el nombramiento de “Persona del Año 2026” por parte de la Academia Latina de la Grabación.

THE YEAR OF DADDY YANKEE 🏆 pic.twitter.com/qMBNYvE63z — Music (@Music) November 13, 2026

El artista puertorriqueño fue homenajeado por su trayectoria y aportación a la música latina, particularmente por su influencia en la expansión internacional del reggaetón.

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