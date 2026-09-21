¡Cuidado en el súper! Falsos empleados intentan estafar con electrodomésticos

Denuncian una presunta estafa. Foto: Nano Banana 2 | Ilustrativa

Una joven denunció una presunta estafa en el estacionamiento de Walmart Buenavista, en la Ciudad de México, donde un grupo de personas se presenta como personal de la marca Oster para ofrecer boletos de 50 pesos y participar en un juego de dados por un premio.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, los sujetos aseguran ser trabajadores de la empresa. Sin embargo, la compañía no tiene relación con esta actividad.

Fraudes hasta con su espacio asignado adentro de un @WalmartMexico! Una ciudadana valiente grabó el robus operandi en el estacionamiento en donde estafadores se hacen pasar por trabajadores de Oster. 🥴@AlcCuauhtemocMx (Se parte de nuestra comunidad en https://t.co/C3KRDJB3Lf) pic.twitter.com/UTgicKA59H — Los Supercívicos (@supercivicosmx) September 20, 2026

Así operan en el estacionamiento

El supuesto juego comienza cuando las personas ofrecen boletos de 50 pesos a quienes se encuentran en el estacionamiento.

Después, invitan a los participantes a lanzar dados con la promesa de ganar un electrodoméstico. La denunciante señala que se trata de una dinámica engañosa, pues las personas entregan su dinero y finalmente no reciben el premio ni recuperan el monto pagado.

La joven decidió grabar a los presuntos estafadores mientras realizaban la actividad. En las imágenes, algunos de ellos intentan cubrirse el rostro al darse cuenta de que estaban siendo grabados.

Incluso, una mujer que aparentemente encabeza al grupo se acerca a la denunciante, la intimida y la confronta.

Intentan quitarle el teléfono a denunciante

Durante el enfrentamiento, los sujetos intentaron quitarle su teléfono celular.

“Si están haciendo las cosas bien, ¿por qué tratan de agarrar las cosas de la gente?”. Cuestionó la mujer mientras documentaba lo ocurrido.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó denuncias de usuarios que aseguran haber observado una dinámica similar en otros establecimientos de la Ciudad de México.

Entre los lugares mencionados por internautas aparecen:

Walmart Tlatelolco

Walmart Plaza Oriente

Walmart Tláhuac

Sam’s Club La Raza

Bodega Aurrerá de Lázaro Cárdenas

¿Qué hacer ante una posible estafa?

Ante una situación similar, se recomienda evitar entregar dinero si la dinámica no cuenta con información clara sobre el concurso o promoción, así como solicitar la identificación de quienes ofrecen el supuesto juego.

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