¿Por qué el PT se aleja de Morena y mira hacia Movimiento Ciudadano?

El PT acumula señales de ruptura con Morena… acusa acuerdos de cúpula en Quintana Roo y Michoacán… se ausentó del destape en Zacatecas y Guerrero.

La jugada: repetir Veracruz 2025, donde el PT arropó a los candidatos que Morena descartó y ganó más municipios de los ofrecidos… el terreno de prueba en 2027 es Zacatecas, donde Morena dejó fuera al senador Ulises Mejía Haro pese a superar por 20 puntos en encuestas a la senadora impuesta, Verónica Díaz… si la alianza MC-PT funciona ahí, el siguiente paso es la presidencial de 2030, arropando a un segundo lugar interno como Marcelo Ebrard.

El fondo no es ideológico: es reparto de posiciones que Morena ya no les da… la alianza morenista cruje, y el primer partido en romperla no necesita ideología… solo necesita que le lleguen al precio.

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