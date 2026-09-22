Aeroméxico desmiente ciberataque reciente, acota que filtración sería tras incidente de 2025

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Aeroméxico desmintió un ataque reciente a su infraestructura tecnológica, así como la exposición de datos sensibles de sus usuarios, como arrojó un monitoreo de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, acotando que lo ofrecido en Telegram correspondería a un incidente de 2025.

Asimismo, aseguró que ese episodio ocurrió con información administrada por un proveedor externo, tras el cual se activaron los protocolos, implementando medidas de mitigación y reforzando las acciones de contención.

🚨#ULTIMAHORA @Aeromexico actualiza información relacionada sobre la divulgación de bases de datos personales de sus usuarios y pasajeros. pic.twitter.com/WFYrR7J7GZ — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) September 22, 2026

¿Qué dijo Aeroméxico sobre la supuesta filtración de registros?

A través de un comunicado, este lunes Aeroméxico destacó sobre el incidente alertado por el Gobierno de México, que “el incidente no afectó la infraestructura tecnológica, las operaciones ni los servicios de Aeroméxico”.

“No hemos identificado exposición de datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o información relacionada con itinerario de vuelos. La información presuntamente involucrada comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos”, agregó la aerolínea.

Agregó que, mientras sigue la investigación, “los hallazgos preliminares apuntan a que la información ofrecida podría corresponder a datos sustraídos durante un incidente registrado en octubre de 2025, en el contexto de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de diversos sectores, incluidas compañías tecnológicas de alcance mundial”.

Mientras que recomendó a sus clientes “mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas que soliciten información personal”, a la vez que recalcó que mantiene el monitoreo permanente de la situación.

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