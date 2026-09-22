Huracán Polo se intensifica a categoría 4; prevén lluvias y oleaje alto en el Pacífico

Se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

El huracán Polo se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este 22 de septiembre. A las 00:00 horas, su centro se localizaba a 340 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 530 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo presenta vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h. Se desplaza hacia el este-sureste a 7 km/h.

La circulación del huracán Polo reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país durante las próximas 24 horas.

🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en el océano #Pacífico.



⛈️ #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



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Los acumulados previstos son:

Guerrero y Oaxaca: lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en zonas de costa y sur.

lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en zonas de costa y sur. Michoacán: lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en costa y sur.

lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en costa y sur. Jalisco y Colima: lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, principalmente en zonas del oeste y sur de Jalisco.

Además, se mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Polo provoca oleaje de hasta 3.5 metros

Los efectos del ciclón también alcanzarán las costas del Pacífico mexicano. Para Michoacán y Guerrero se pronostican olas de 2.5 a 3.5 metros de altura.

En las costas de Oaxaca, el oleaje será de 2 a 3 metros, mientras que en Jalisco y Colima se prevé mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros.

También se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Para Jalisco y Colima se pronostican vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

La actualización de Conagua y el SMN muestra a Polo como huracán categoría 4, mientras mantiene su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano.

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