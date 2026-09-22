Familias denuncian negligencia tras muerte de 5 recién nacidos en Durango; no hubo necropsia

Cinco familias de Durango sepultaron a sus bebés recién nacidos, quienes murieron entre el 15 y el 19 de septiembre mientras permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del IMSS. El instituto abrió una investigación para determinar las causas de los fallecimientos.

Los padres de los menores cuestionaron la falta de información sobre lo ocurrido y denunciaron posibles irregularidades dentro de la unidad. Entre sus reclamos está que, según sus testimonios, no se practicaron necropsias a los recién nacidos.

Mueren 5 recién nacidos en hospital del IMSS de Durango

Este lunes llegaron a Durango especialistas enviados desde Ciudad de México para revisar el caso y determinar si existe algún factor común entre los fallecimientos.

El IMSS confirmó que durante la vigilancia epidemiológica realizada en la UCIN se detectó la presencia de una bacteria sensible a los antibióticos disponibles en el hospital. Sin embargo, aclaró que, hasta ahora, el microorganismo no explica por sí solo las cinco muertes.

La institución mantiene cerrada la UCIN a nuevos ingresos y realiza medidas de contención, limpieza, desinfección, aislamiento preventivo y toma de cultivos. Hasta el corte reportado por el instituto, los cultivos de seguimiento habían resultado negativos.

Padres denuncian falta de necropsias y posibles irregularidades

Diego Tobalín, padre de uno de los bebés fallecidos, afirmó que los menores comenzaron a deteriorarse en un periodo aproximado de 24 horas y que las familias no recibieron explicaciones suficientes sobre las causas.

“Ni siquiera una necropsia hubo a ninguno de los bebés”, señaló al denunciar que buscan conocer qué ocurrió dentro de la unidad y si hubo alguna mala práctica.

Los padres también señalaron que observaron, según sus testimonios, personal sin cubrebocas, guantes o gorros, además de consumo de alimentos dentro del área de cuidados intensivos.

A su vez, Jesús Ruacho, padre de otro recién nacido, comentó el dolor que están pasando tras el fallecimiento:

“Estamos desgarrados, destrozados por dentro, algo que no se espera uno y duele bastante y no se le desea a ningún padre de familia que pase por esto”

Gobernador de Durango reclama información al IMSS

Por su parte, el gobernador Esteban Villegas afirmó que el Gobierno estatal no fue informado oportunamente sobre los fallecimientos y calificó de grave que conociera el caso varios días después.

A su vez, el mandatario señaló que también se desarrolla una investigación en el ámbito estatal y pidió que las autoridades reciban la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, el IMSS informó que mantiene una investigación clínica y epidemiológica, mientras la UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos. Las autoridades deberán determinar las causas de las muertes y si existe alguna relación entre los casos.

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