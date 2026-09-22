Casa Blanca lanza Trump TV en respuesta a las “fake news” de los medios

Foto: Reuters

Anunciado como una especie de canal gubernamental, la Casa Blanca lanzó este lunes Trump TV, su estación en YouTube con retransmisiones de la administración de Donald Trump las 24 horas del día, en respuesta a la protesta de las cinco mayores cadenas informativas tras el veto a CNN y dos medios más.

Por la tarde, la favorita del presidente, Fox News, así como ABC, CBS y NBC suspendieron la cobertura del republicano en sus eventos del día luego de que se les prohibió la entrada a CNN, Politico y MS NOW, alegando que éstas únicamente publican “fake news” contra su gobierno.

¿De qué se trata Trump TV?

Este lunes, a través de sus redes sociales, la Casa Blanca promocionó el lanzamiento de Trump TV, a las 19:00 hora de Washington, con “todos los grandes éxitos, victorias y más. Transmitiendo 24/7 en tu teléfono o TV”.

Con ello, anunciándolo como canal especial de YouTube; sin embargo, hasta el momento solo se trata de una retransmisión de lo que ya existe en la cuenta de la Casa Blanca, sin producciones nuevas o adicionales, como ocurriría con un canal nuevo, pues incluso la estación está ligada al usuario de la Presidencia.

Incluso, este tipo de transmisiones, creadas para realizarse sin límite de tiempo, a diferencia de los videos y los En Vivo, se realizan con las playlist de las que ya dispone la cuenta creadora, sirviendo como una especie de visualización compartida, o whatch party, entre usuarios.

Launched.



All the top hits, wins, + more. Streaming 24/7 on your phone or tv.



📺 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/oIPfUA0Np9 — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

¿Qué pasó con los medios informativos en EE. UU.?

Este lunes, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos: ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC, rechazaron cubrir las actividades de la Casa Blanca, en respuesta al veto anunciado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra CNN, MS NOW y el portal Politico.

“A partir de hoy, el grupo de prensa televisiva no cubrirá los eventos designados como cobertura conjunta del presidente”, reza un correo electrónico de Bryan Boughton, jefe de Fox News en Washington, dirigido a los suscriptores de la cadena conservadora.

Las cinco cadenas se turnan para filmar al presidente y proporcionar imágenes en directo al resto de televisiones y medios de comunicación, por lo que de ellas depende la cobertura de la Casa Blanca que hagan medios locales e internacionales

En el mail, difundido por CNN, el periodista de Fox News alega que la medida responde al veto del presidente Trump a dicha cadena, después de que prohibieran a su periodista el acceso a las instalaciones de la Presidencia, y asegura que “no se creará ningún grupo de prensa sustituto”, si bien su “cobertura televisiva general continuará con normalidad, incluyendo el Congreso, las personalidades importantes y eventos selectos en Washington y en todo el país”.

“La ciudadanía tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su Gobierno. Ninguna administración debería imponer restricciones a un medio de comunicación por estar en desacuerdo con sus informaciones”, defendió.

Además, los tres medios vetados presentaron este lunes una demanda contra la Administración Trump, por prohibir a sus trabajadores el acceso a la Casa Blanca, lamentando que “revocara sin justificar ni notificar previamente las credenciales de los periodistas afectados porque tenían objeciones sobre su forma de informar”.

IT'S LIVE. 📺🦅



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



📲 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Mientras tanto, Trump señaló en sus redes sociales que la decisión de vetarles la entrada está relacionada con la “constante difusión de noticias falsas”. “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos”, dijo el pasado viernes.

Toda vez que, este lunes, el republicano defendió su decisión de vetar a los tres medios calificándolos de “payasos” y reprochado que “solo publican cosas negativas de mí”. Además, dio por hecho que tendrán que recurrir porque el juez federal asignado, Timothy Kelly, nombrado por él, ya falló en 2018 en su contra en un caso similar.

“El nombre del juez es Tim Kelly y, lamentablemente, fue nombrado por Trump (…). Casi sin duda y, como es habitual, tendremos que recurrir porque los de las noticias falsas (…) no deben poder entrar en el despacho más importante del mundo, el Despacho Oval”, planteó Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

A la par, aseguró que estos medios “solo publican cosas negativas, violan nuestra Seguridad Nacional con noticias falsas y difamatorias de ‘fuentes’ desconocidas”. Estos periodistas son “payasos de tercera que distorsionan, retuercen y degradan intencionadamente todo lo que escriben o publican” a pesar de sus “grandes logros”, añadió.

También recordó su “victoria arrasadora” en las elecciones presidenciales a pesar de tener al “94% de la prensa en contra“. “Es porque los medios de comunicación no tienen credibilidad y eso es muy malo para nuestra nación. ¿Por qué debería dejar entrar a esta gente? (…) En cualquier caso yo tengo la obligación de luchar por el éxito y la seguridad de nuestro país”, remachó.

El juez Kelly fue asignado por sorteo al caso. Ya ha dado hasta el martes de plazo para que la Administración Trump justifique la decisión de vetar a estos medios de comunicación y en la vista prevista para el miércoles decidirá sobre la petición de levantar de inmediato el veto de Trump.

El propio Kelly ordenó permitir el acceso al periodista de la CNN Jim Acosta en 2018 después de que la Casa Blanca le vetara la entrada tras una disputa en la que Acosta no permitió que una trabajadora de la Casa Blanca le quitara el micrófono cuando estaba preguntando a Trump en una rueda de prensa. Trump calificó entonces a Acosta de “maleducado y terrible”.

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