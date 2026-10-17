Tandeos de agua en Jalisco; vecinos reportan desabasto

Los tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, comenzaron con quejas de vecinos que denuncian cortes anticipados, falta de suministro y agua turbia o con malos olores. Habitantes aseguran que las interrupciones iniciaron antes de lo anunciado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Las afectaciones se reportan en colonias como Belisario Domínguez, San Andrés, Dionisio Rodríguez, Villa Fontana y Las Terrazas, donde algunas familias llevan varios días sin agua potable. También hay quejas de zonas que no aparecían en el calendario oficial.

Tandeos de agua en Guadalajara: colonias reportan cortes anticipados

Vecinos de San Andrés y Dionisio Rodríguez aseguran que enfrentan problemas de abastecimiento desde el 4 de octubre. En Miramar, Zapopan, las interrupciones comenzaron desde el fin de semana, mientras que en Ciudad Granja y San Vicente también se reporta falta de suministro.

En San Pedro Tlaquepaque, habitantes de Las Terrazas afirman que llevan alrededor de diez días sin agua. En Villa Fontana, los cortes ya suman cinco días, según los vecinos.

Además del desabasto, algunas familias denuncian que el agua llega con baja presión, sucia y con olores desagradables.

Ana Bertha, una de las habitantes afectadas, describió las condiciones del servicio:

“Pues sí estamos batallando con el agua porque está saliendo muy poquitita, está saliendo muy negra y muy hedionda, muy olorosa, como a caño, como así como a drenaje”.

La situación ha obligado a algunas familias a comprar agua embotellada para cubrir necesidades básicas, lo que representa un gasto adicional.

SIAPA confirma inicio de tandeos tras suspensión de Las Pintas

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui, informó que el esquema de rotación comenzó oficialmente el jueves 15 de octubre, después de que el organismo decidió suspender la operación del sistema de abastecimiento de Las Pintas.

“Hace unos días tomamos la determinación de apagar el sistema de Las Pintas. Eso significó que desde el SIAPA diseñamos un esquema de rotación de servicios”.

El funcionario pidió a la población consultar el calendario oficial de tandeos para conocer los días de suministro correspondientes a cada zona.

En contraste con las colonias que reportan desabasto, habitantes de San Juan de Dios, ubicado en la Zona 2 del esquema, señalaron que al inicio de los tandeos todavía tenían agua, aunque con menor presión.

Tlaquepaque despliega pipas y cisternas por falta de agua

Ante la escasez, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque desplegó 32 pipas e instaló 60 cisternas en la vía pública para abastecer de agua potable a la población.

Mientras tanto, continúan los reportes vecinales por cortes anticipados, baja presión y problemas con la calidad del agua en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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