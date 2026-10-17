Aparecen cacomixtles en Instituto Nacional de Neurología, así fueron rescatados

Ejemplares fueron hallados dentro de hospital. Foto: SSPC/Ilustrativa

La presencia de cacomixtles dentro del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en la Ciudad de México, quedó registrada en video y llamó la atención de personal médico y usuarios del hospital.

Las imágenes muestran a varios trabajadores intentando rescatar a los animales luego de que fueran detectados en los ductos de aire acondicionado de una oficina ubicada en el área de recuperación del instituto.

#CDMX | ⚠️ REPORTAN CACOMIXTLES EN HOSPITAL DE NEUTOLOGÍA EN CDMX



Personal de salud reportó la presunta presencia de cacomixtles en los ductos de aire acondicionado de una oficina del área de recuperación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ubicado en la Ciudad… pic.twitter.com/PwpDnmI3JD — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) October 17, 2026

Así intentaron rescatarlos

En los videos difundidos se observa cómo personal del hospital colocó una jaula junto a una abertura del plafón para tratar de capturar a los ejemplares sin ponerlos en riesgo.

Las maniobras se realizaron después de que surgieran reportes sobre la presencia de animales dentro de la infraestructura del inmueble.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos cacomixtles fueron localizados ni si finalmente fueron capturados durante el operativo.

El hallazgo genera preocupación

La aparición de los animales ocurre en una zona sensible del hospital, lo que generó inquietud entre trabajadores debido a las condiciones de higiene y control sanitario que deben mantenerse en espacios relacionados con la atención médica.

Aunque los cacomixtles son especies nativas que suelen habitar zonas arboladas y urbanas, su presencia dentro de instalaciones hospitalarias no es común.

Surge tras reportes de otras plagas

El hallazgo también ocurre pocos días después de reportes sobre una presunta presencia de chinches y moscas en distintas áreas del instituto.

Ante la información difundida el día de hoy, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez emite la siguiente Tarjeta Informativa: https://t.co/VJoj7ALEeM pic.twitter.com/IczWch9fWA — Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (@INNNMVS) October 15, 2026

Tras versiones difundidas por trabajadores, el hospital se comprometió a realizar fumigaciones que provocaron ajustes temporales en algunas actividades médicas.

Por ahora, las imágenes de los cacomixtles continúan circulando en redes sociales, mientras se espera información oficial sobre el resultado de las maniobras de rescate y las acciones que se tomarán para evitar nuevos ingresos de animales a las instalaciones.

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