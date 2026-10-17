“Campeón gacho” inaugura el Festival de Morelia con humor, esperanza y una mirada humana a la migración

La película “Campeón gacho”, dirigida por Jonás Cuarón y protagonizada por Juan Daniel García Treviño, inauguró la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con una historia que apuesta por el humor, la sensibilidad y la esperanza para abordar la experiencia migrante desde una perspectiva humana. La cinta está basada en la novela “Campeón gabacho”, escrita por la mexicana Aura Xilonen. Llegará a los cines de todo el país el próximo 29 de octubre.

Previo a la alfombra roja de la cinta, Jonás Cuarón explicó que uno de sus principales intereses al desarrollar el proyecto fue alejarse de las representaciones de la migración centradas únicamente en la violencia y la supervivencia, como ocurrió en “Desierto”. Así. explora las emociones, la imaginación y la profundidad de sus personajes.

🎬 El Festival Internacional de Cine de Morelia inauguró su 24ª edición con la proyección de CAMPEÓN GABACHO, la nueva película de Jonás Cuarón. ¡Arrancamos diez días de cine, encuentros y grandes historias!



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El cineasta relató que, después de realizar aquella película, leyó la novela de Aura Xilonen, cuya visión y sentido del humor lo cautivaron. A partir de ese descubrimiento, comenzó a trabajar en el guion y encontró una manera distinta de aproximarse a una temática recurrente en su filmografía.

Lo que realmente cambió es que, acabando ‘Desierto’, leí la novela y me enamoré de la visión del personaje y del sentido del humor. Se me hizo una manera de contar esa misma historia, pero con un lente muy bonito.

El director destacó que uno de sus objetivos fue adentrarse en el mundo interior del protagonista y encontrar un lenguaje cinematográfico que permitiera mostrar su imaginación y complejidad. Para ello, el proyecto representó también un reto creativo, pues buscó construir una experiencia visual que acompañara las emociones del personaje.

Juan Daniel García Treviño, “Liborio”, habla sobre la cinta

Por su parte, Juan Daniel García Treviño, quien interpreta a Liborio, reconoció que la cinta significó uno de los descubrimientos más importantes de su carrera actoral. Dijo, fue enfrentado a una construcción de personaje que le exigió tanto física como emocionalmente.

“Cuando leí el guion por primera vez, me impactaba mucho esta cosa de romper la cuarta pared”, recordó el actor, quien también destacó que la película le permitió comprender mejor el proceso de construir un personaje desde sus raíces, su forma de comunicarse y su historia personal.

Para dar vida a Liborio, García Treviño se sometió a preparación física y entrenamiento de boxeo, además de trabajar intensamente con los textos. El actor contó que, después de realizar una audición que consideró poco satisfactoria, pidió la oportunidad de conocer a Jonás Cuarón para explicarle su conexión con la historia.

El cineasta decidió escucharlo y darle la oportunidad, una experiencia que el intérprete agradeció, pues le permitió explorar sus propias particularidades y convertirlas en parte de la identidad de su personaje.

Creo que Jonás se dio cuenta de que soy un güey roto, que se pone nervioso, que se traba, que tartamudea. Y que él aceptara eso en mi trabajo, interpretando mi voz del personaje, era lo que me movía siempre.

El actor agregó que encontrar esa conexión con Liborio fue fundamental durante el rodaje. “Puedo ser yo, puedo destrozar, puedo romper todo y nadie me va a decir nada. Jonás, más que lo contrario, me iba abriendo el camino para que yo fuera ahí tirando patadas por todas partes”, comentó.

Alfonso Cuarón, padre de Jonás

En la producción también participa Alfonso Cuarón, padre de Jonás, quien explicó que su incorporación al proyecto fue resultado de la relación profesional que mantiene desde hace años con su hijo y con Gaby, su socia y colaboradora.

“En realidad, entre Jonás, Gaby y Nico se encargaron de hacer esta película”, señaló Alfonso Cuarón. Además, comentó que su participación en el rodaje fue limitada y que acudió al set principalmente por curiosidad.

Nos llena de orgullo y emoción inaugurar la 24.ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia con CAMPEÓN GABACHO, la nueva película del director Jonás Cuarón.



Producida por Alfonso Cuarón, el largometraje se encargará de comenzar esta jornada de celebración al cine… pic.twitter.com/kJRzKyCdno — Morelia Film Fest (@FICM) October 16, 2026

“Yo, de hecho, al set fui dos veces, dos días una vez; nada más fui por curioso”, relató el productor. Agregó que su aportación se dio durante el proceso de revisión del montaje, dinámica que mantiene con Jonás y con cineastas cercanos, como Guillermo del Toro.

El productor detalló que, una vez que el director termina una película, suele compartirle un corte para intercambiar opiniones y discutir posibles ajustes. Sin embargo, las decisiones finales siempre corresponden al realizador. Así, su participación en “Campeón gacho” también refleja una relación familiar y profesional en la que el intercambio de ideas acompaña el proceso creativo sin restarle autonomía al director.

Con “Campeón gacho”, Jonás Cuarón busca mostrar otra cara de la migración. No deja de lado las dificultades, pero que también encuentra espacio para el humor, la imaginación, la comunidad y la esperanza. La cinta apuesta así por conectar con el público mexicano y con espectadores de otras partes del mundo a través de una historia que coloca la humanidad de sus personajes en el centro.

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