Así puedes renovar tu e.firma sin salir de casa y sin hacer filas

SAT. Foto: Cuartoscuro.

Si tu e.firma del SAT está vigente y próxima a vencer, puedes renovarla por internet sin acudir a una oficina. Para hacerlo necesitas tus archivos digitales actuales, la contraseña de tu llave privada y utilizar las herramientas oficiales Certifica y CertiSAT Web.

La e.firma permite realizar trámites y servicios ante el SAT y otras instituciones. Para evitar complicaciones, es recomendable realizar la renovación antes de que el certificado pierda su vigencia.

Renovación de e.firma vigente: paso a paso

Si tu e.firma todavía está vigente, sigue este procedimiento:

Descarga Certifica: instala el programa oficial del SAT en tu computadora.

instala el programa oficial del SAT en tu computadora. Selecciona la renovación: abre Certifica y elige la opción para generar el requerimiento de renovación de e.firma.

abre Certifica y elige la opción para generar el requerimiento de renovación de e.firma. Carga tus archivos: utiliza los archivos vigentes de tu firma electrónica, con terminaciones .cer y .key.

utiliza los archivos vigentes de tu firma electrónica, con terminaciones .cer y .key. Genera el archivo .ren: continúa con las instrucciones del programa y guarda el archivo de renovación.

continúa con las instrucciones del programa y guarda el archivo de renovación. Ingresa a CertiSAT Web: entra al portal oficial y accede con tu e.firma vigente o contraseña.

entra al portal oficial y accede con tu e.firma vigente o contraseña. Envía el requerimiento: selecciona la opción “Renovación del certificado” y carga el archivo .ren.

selecciona la opción “Renovación del certificado” y carga el archivo .ren. Guarda el comprobante: al finalizar, imprime o conserva el acuse de renovación.

al finalizar, imprime o conserva el acuse de renovación. Descarga tu nuevo certificado: entra a “Recuperación de certificados” y descarga el nuevo archivo .cer.

¿Qué hacer si no terminaste la renovación en Certifica?

Si generaste los archivos de renovación en Certifica, pero no pudiste concluir el proceso porque no tenías internet, todavía puedes completar el trámite.

Localiza los archivos .ren y .key que generaste.

y que generaste. Ingresa a CertiSAT Web con tu e.firma vigente o contraseña.

con tu e.firma vigente o contraseña. Selecciona “Renovación del certificado” .

. Envía el archivo .ren .

. Guarda el comprobante del trámite.

Entra a “Recuperación de certificados” y descarga tu nuevo certificado.

¿Qué pasa si la e.firma ya venció?

En el caso de personas físicas mayores de edad, el SAT permite solicitar por internet la renovación cuando el certificado perdió su vigencia hasta un año antes de presentar la solicitud, mediante SAT ID.

Si no puedes realizar la renovación en línea, deberás acudir personalmente a una oficina del SAT. Esto también aplica cuando el certificado fue revocado o perdiste la contraseña o el archivo .key.

Para la atención presencial debes llevar:

Identificación oficial original o copia certificada.

Correo electrónico.

Una USB.

En determinados casos de personas morales, también pueden solicitarse documentos que acrediten la representación legal.

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