Segunda vuelta por la presidencia de Brasil definirá entre la continuidad política y el acercamiento a Trump

Brasil tendrá que volver a las urnas el próximo 25 de octubre para elegir presidente. Ayer vivió una primera vuelta que dio la sorpresa a las encuestas y dio una clara victoria a Flávio Bolsonaro, mientras que Lula, después de los resultados, afirmó que no va a tirar la toalla.

“Las encuestas que salieron eran mentira. Flavio va a ganar en primer turno. Vamos, vamos para arriba” Mauricio Santana / simpatizante de Flávio Bolsonaro

El resultado tiene además una dimensión que va mucho más allá de Brasil. El país es la mayor economía de América Latina y su giro político puede influir en el equilibrio entre gobiernos de izquierda y derecha de la región. Flavio Bolsonaro mantiene una relación cercana con Donald Trump; incluso se reunió con él en la Casa Blanca en mayo y ha planteado una política exterior más alineada con Washington.

“Hoy estamos viviendo la crisis del imperio americano, la ley Monroe, por ejemplo, donde Trump desde Estados Unidos quiere reocupar e invadir América. Estados Unidos no sabe ser nuestro socio” Ciao Moura / simpatizante de Lula da Silva

“La economía va a salir del cero para ir al 100% porque ahora estamos en el cero. Flavio va a arrasar y con Milei todos juntos. Todo va a crecer” Liviana Bastos / simpatizante de Flávio Bolsonaro

Para Estados Unidos y para América Latina. La segunda vuelta será también una disputa sobre el papel de Brasil en la región. La esperada victoria ahora mismo de Flavio supondría un acercamiento mucho mayor a Trump y a otros gobiernos conservadores latinoamericanos. Mientras que, si Lula puede lograr la sorpresa y ganar de nuevo su cuarto mandato, representaría la continuidad política exterior más independiente de Washington y con fuertes vínculos con China y otros países del sur global.

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