Padres de bebés fallecidos en IMSS de Durango exigen destituciones, mientras inicia proceso para necropsias

IMSS Durango. Foto: Uno TV

Este lunes, comenzó el proceso para realizar las necropsias a los bebés fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango.

Así lo confirmó el abogado de las familias de los recién nacidos que perdieron la vida entre el 15 y el 19 de septiembre, a fin de determinar las causas de los decesos y deslindar responsabilidades.

Ahorita ya se está trabajando el tema de las necropsias ya vamos a… Bueno el Ministerio Público ya va a poder establecer formalmente la causa del fallecimiento de los bebés.

Solicitan destituciones en Durango

Además de confirmar el avance en los peritajes forenses, el abogado destacó la inacción de las autoridades duranguenses en comparación con lo ocurrido recientemente en Jalisco, donde la muerte de seis neonatos derivó en la separación de los mandos directivos del hospital.

Yo, hablando con los padres, creo que todos coincidimos que, si en Guadalajara separaron a directivos por un caso similar al que ocurrió aquí, en Durango considero que debe pasa lo mismo, ¿No?

Por otra parte, Diego Tovallín, padre de uno de los recién nacidos fallecidos, solicitó que haya destituciones por el caso.

Creo que allá tomaron acciones que aquí faltan. Allá destituyeron al director y al encargado de la UCIN. Aquí no nos han dado razón alguna. ¿Tiene que haber destituciones? Claro que sí.

Padres de familia acusan oportunismo

A la carga emocional y judicial, se suma la molestia de los padres algunos intentos de oportunismo por parte de funcionarios que se han pronunciado públicamente sobre el caso, pero no se han acercado a ellos, según mencionaron.

Nos da mucha tristeza y mucho coraje a la vez, porque pues están haciendo cosas que no deben hacer.

Por último, el abogado de las familias afectadas confirmó que el proceso legal sigue en desarrollo. Se busca determinar las presuntas responsabilidades en que habría incurrido el personal del instituto.

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