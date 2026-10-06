Por lluvias, Secretaría de la Defensa mantiene activo el plan DN-III-E en Veracruz

Foto: Secretaría de la Defensa

El plan DN-III-E se mantiene activo en Veracruz, informó la Secretaría de la Defensa, luego de las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad, como parte de las medidas de prevención.

Asimismo, Protección Civil alertó por lluvias torrenciales en Tabasco y Chiapas, e intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.

¿Cómo ayuda el plan DN-III-E preventivo?

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que tanto el Ejército Mexicano, como la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, mantienen activo el plan DN-III-E en su fase de Prevención en Veracruz, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Por ello, las tropas de la 19/a. Zona Militar, con sede en el municipio veracruzano de Tuxpan, realizan tres actividades importantes en la entidad, como parte de la fase de prevención de este programa:

Recorridos en ríos, arroyos y caminos que podrían representar un riesgo para las comunidades.

Perifoneo preventivo en localidades vulnerables sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y ubicación de refugios temporales.

Identificación de áreas susceptibles de inundaciones o deslaves.

Mientras que la implementación del plan tiene como objetivo ayudar en el “mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.

¿Seguirá lloviendo en Veracruz?

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que en las próximas horas se prevén lluvias en todo el país:

Puntuales torrenciales: Tabasco Chiapas

Muy fuertes con puntuales intensas: San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Puebla Tamaulipas Veracruz Guerrero Oaxaca

Fuertes a muy fuertes: Nuevo León Campeche

Puntuales fuertes: Baja California Sur Coahuila Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guanajuato Morelos Estado de México Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos: Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes Ciudad de México Tlaxcala

Lluvias aisladas: Baja California Sonora



Además, llamó a la población a mantenerse alerta, así como a informarse a través de fuentes oficiales y mantener las medidas de prevención, como evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua.

También, identificar con antelación las rutas de evacuación y los refugios temporales cercanos si su vivienda está en zona de riesgo de inundación, así como guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos para prevenir cortocircuitos y asegurar objetos en techos o patios que puedan ser derribados por el viento.

Ello, a la par de realizar con frecuencia las labores de limpieza en patios, techos y azoteas, además de tapar, voltear o desechar recipientes que puedan acumular agua de lluvia, a fin de prevenir la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

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