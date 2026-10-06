Alcalde y exalcalde de Suchiapa ordenaban liberar detenidos que después recogía un grupo criminal

Foto: Especial

El alcalde y exalcalde de Suchiapa ordenaban liberar a detenidos, a cambio de dinero, para después ser recogidos por un grupo criminal, reveló el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven.

Jorge “N” y Alexis “N”, ambos ahora exfuncionarios, detenidos el pasado sábado en el Operativo Enjambre, acusados por abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa. Añadió que los otros 19 detenidos, entre ellos policías, expolicías, una exjueza y el director de la Policía municipal de Suchiapa, están aportando información al caso.

“En delitos del fuero común, o incluso del fuero federal, ellos (los mandos) tenían la instrucción de no ponerlos a disposición de la autoridad competente y que ellos mismos los liberaran”, aseguró el fiscal chiapaneco, ahondando en que aseguraban que personal de la Fiscalía los recogería, aunque en su lugar llegaban integrantes de un grupo criminal.

De igual forma, el titular de la FGE dijo que el operativo y las investigaciones continúan, además de que ya se integra la información que están aportando los 20 detenidos.

El operativo que realizaron las autoridades derivó de una investigación iniciada por la fuga de un presunto integrante del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG) que se encontraba detenido en la cárcel municipal de Suchiapa, tras una operación contra el narcomenudeo realizada el 25 de septiembre.

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