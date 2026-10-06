¿Por qué Tatiana Clouthier rompe con Morena?

Tatiana Clouthier abrió una grieta en Morena. Tras la designación de Clara Luz Flores como candidata virtual en Nuevo León, Clouthier anunció su propio movimiento: “Todos con Conciencia”. Rompe con el partido, pero no con la presidenta. “Nuevo León no merece ser entregado”, advierte.

La apuesta de Morena con Clara Luz es muy arriesgada. En 2021 cayó al cuarto lugar con apenas el 14 % de los votos, arrastrando el escándalo de NXIVM —la organización encabezada por Keith Raniere que se presentó como un programa de superación personal mientras operaba una red de explotación y delitos sexuales—, el cual persigue todavía su carrera.

Hoy, las encuestas internas colocan a Clara Luz Flores otra vez al frente. Pero el problema no es la medición, sino el mensaje: en Morena, la lealtad vale menos que una encuesta.

La fractura de Nuevo León no es la excepción; es el síntoma de un proceso nacional lleno de reclamos y rupturas. Morena podrá negar la crisis, pero en buena parte del país ya se oyen pasos en su azotea.

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