Policías auxilian a mujer que subió a una torre eléctrica en Tlalpan

Foto: SSC

En Tlalpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliaron a una mujer que subió a una torre eléctrica en la colonia Héroes de Padierna.

A través de un comunicado, la dependencia capitalina destacó que el incidente ocurrió en el cruce de las calles Tixcocob y Becal, donde una ciudadana de 44 años solicitó apoyo a los policías al observar que una mujer, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, escalaba una estructura eléctrica.

#TarjetaInformativa | En el cruce de las calles #Tixcocob y #Becal, en la colonia #HéroesDePadierna, alcaldía @TlalpanAl, policías de la #SSC auxiliaron a una mujer que subió a una torre eléctrica.



Durante sus recorridos de seguridad y vigilancia, una ciudadana de 44 años de… pic.twitter.com/l4bH0zItU8 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 6, 2026

Tras ello, los uniformados solicitaron la presencia de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en coordinación con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, realizaron maniobras de convencimiento para lograr que la mujer descendiera.

Finalmente, la mujer fue puesta a salvo y recibió atención médica.

Toda vez que la SSC señaló que sus elementos cuentan con capacitación en primeros auxilios para brindar atención ante situaciones de emergencia que puedan poner en riesgo la vida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.