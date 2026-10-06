Con el diésel a más de 6 dólares, Trump flexibiliza el uso del “diésel rojo” en EE. UU.

Trump flexibiliza uso del diésel rojo. Fotos: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite flexibilizar el uso del diésel rojo, un combustible que normalmente está destinado a maquinaria agrícola y otros equipos que no circulan por vías públicas.

La medida llega mientras los precios del diésel en Estados Unidos registran niveles históricos. En las últimas semanas, el combustible ha superado los 6 dólares por galón, en un contexto de presión sobre los precios de los combustibles.

Trump flexibiliza el uso del diésel rojo en Estados Unidos

Durante un mitin en Nebraska, Trump aseguró que la nueva medida eliminaría el requisito de utilizar el diésel rojo fuera de carretera y permitiría comprarlo sin impuestos para cualquier propósito.

El mandatario reconoció que no conocía a detalle este combustible y bromeó ante sus seguidores sobre sus características. Sin embargo, la explicación publicada por la Casa Blanca señala que la orden ejecutiva tiene un alcance más limitado al descrito por Trump durante el mitin.

JUST NOW: President Donald J. Trump signs an Executive Order to temporarily allow off-road “dyed” diesel for highway use, lowering costs for Americans.



This action will put money directly BACK in the pockets of American farmers, truckers, & workers. 🇺🇸 pic.twitter.com/b6bNAsHLQU — The White House (@WhiteHouse) October 6, 2026

¿Qué establece la orden de Trump sobre el diésel rojo?

La orden instruye al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a aplazar hasta finales de año el impuesto aplicado al diésel rojo. Además, ambos funcionarios deberán buscar mecanismos para permitir que los consumidores queden exentos de ese gravamen.

De acuerdo con la Casa Blanca, las autoridades federales y los gobernadores de los estados podrán decidir si suspenden los controles relacionados con el combustible y eximen a los conductores de la obligación fiscal.

¿Por qué subió el precio del diésel en Estados Unidos?

La decisión ocurre en medio del incremento de los precios en las gasolineras. El contexto energético también representa un desafío para el Partido Republicano, a pocas semanas de las elecciones legislativas.

Trump atribuyó en su mitin parte del problema a la situación internacional. La hoja informativa de la Casa Blanca señaló como causas la guerra entre Rusia y Ucrania y la escasez mundial de capacidad de refinación.

As restricted global diesel supply, driven by the Russia-Ukraine war and a lack of refining capacity around the world, including Democrat-led States that chose to shut down their refineries in the name of “Green Energy” policies, has led to rising prices, further action is… — The White House (@WhiteHouse) October 6, 2026

Asimismo, el presidente también destacó un acuerdo con Europa para liberar 100 millones de barriles de diésel refinado de reservas estratégicas durante los próximos cuatro meses.

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