Hay riesgo de fractura interna en Morena tras candidaturas

Jesús Silva-Herzog Márquez consideró que Morena logró superar con relativa tranquilidad la definición de candidaturas para 17 gubernaturas, pese a las inconformidades de algunos aspirantes que quedaron fuera de la contienda.

El politólogo y analista señaló que las molestias eran previsibles por el peso de los cargos en juego. Sin embargo, destacó que hasta ahora no se observa una salida importante de militantes ni una ruptura dentro del partido.

Durante su análisis, Silva-Herzog Márquez sostuvo que Morena ha logrado contener las diferencias generadas por la selección de sus candidatos.

“Morena creo que libra el proceso con relativa tranquilidad”, afirmó al referirse a las disputas internas por las candidaturas.

El analista mencionó inconformidades como las de Tatiana Clouthier y Andrea Chávez, además de otros casos registrados en distintas entidades.

Pese a ello, destacó que las diferencias no han provocado una ruptura de mayor alcance.

“Lo que no hemos visto es ningún éxodo de morenistas”, explicó.

El principal riesgo estaría dentro del propio partido

Para Silva-Herzog Márquez, el desafío más importante para Morena no estaría necesariamente en los partidos de oposición, sino en la posibilidad de que sus propios grupos internos se dividan.

“Lo que me parece que más amenaza Morena es la fractura interna”, señaló.

El politólogo explicó que algunas decisiones posteriores a la definición de candidaturas pueden interpretarse como parte de una “operación cicatriz” para mantener unidos a los distintos grupos dentro del movimiento.

Silva-Herzog habla del papel de la presidenta

El analista también se refirió a la participación de la presidenta en los procesos internos del partido.

Aunque ella ha señalado que no interviene, Silva-Herzog Márquez expresó una opinión distinta: “Yo creo que se ha metido”.

Añadió que, desde su perspectiva, en sus conferencias “ha actuado muchas veces como vocera de Morena”, al explicar o defender procedimientos internos del partido.

Finalmente, consideró que el balance del proceso fue favorable para Morena porque no se produjo una ruptura.

“El partido no se fragmenta”, afirmó.

Silva-Herzog Márquez agregó que, al mediar entre grupos y enviar señales dentro del partido, la presidenta “sale relativamente bien de este proceso interno de su partido”.

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