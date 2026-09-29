Prevén temporal de lluvias con granizo y fuertes vientos en CDMX a partir de mañana, 30 de septiembre

Llega temporal de lluvias a CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá un temporal de lluvias del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Durante estos días se espera actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 km/h. Además, las temperaturas tendrán un descenso gradual, por lo que el ambiente será cada vez más fresco.

⚠️ #AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026.



En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #viento cercanas a 50… pic.twitter.com/rBNmHKCs5D — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026

Temporal de lluvias en CDMX: ¿qué se espera?

De acuerdo con el aviso, el periodo de temporal de lluvias podría generar condiciones variables durante varios días en la capital.

Entre los principales fenómenos previstos se encuentran:

Lluvias fuertes a muy fuertes .

. Actividad eléctrica .

. Caída de granizo .

. Rachas de viento cercanas a 50 km/h .

. Descenso gradual de las temperaturas.

Ambiente cada vez más fresco.

La dependencia también señala que las temperaturas máximas rondarán los 25 grados Celsius durante este periodo.

Recomendaciones por las lluvias

Entre las medidas preventivas están:

Evitar cruzar calles o avenidas durante una lluvia intensa.

No refugiarse debajo de árboles o estructuras que puedan representar un riesgo.

que puedan representar un riesgo. Utilizar impermeable o paraguas .

. Retirar basura de las coladeras para evitar obstrucciones.

para evitar obstrucciones.

¿Cuándo termina el temporal de lluvias en CDMX?

El Aviso Especial contempla este periodo hasta el lunes 5 de octubre de 2026. Durante esos días, la población deberá considerar tanto la posibilidad de precipitaciones intensas como el descenso gradual de las temperaturas.

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