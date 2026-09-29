Muere Otto Sirgo a los 79 años; el primer actor dejó huella en teatro, cine y televisión

Foto: Getty Images

Otto Sirgo, actor cubano-mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, murió a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

A través de un comunicado compartido este martes 29 de septiembre en su cuenta de X, la asociación lamentó el fallecimiento del actor y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, expresó la ANDA.

La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero

Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/a72Qgoe1fH — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 29, 2026

Por su parte, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también lamentó el fallecimiento del histrión, a quien reconoció por haber alcanzado la fama internacional por melodramas como “Lazos de amor”, “Niña amada mía” y “Por un beso”.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, escribió la asociación en sus cuentas de redes sociales.

¿Cuál fue la causa de muerte de Otto Sirgo?

Hasta el momento, ni sus familiares ni representantes han dado a conocer la causa del fallecimiento del actor. Tampoco hay información relacionada al lugar donde será velado o donde se llevarán a cabo los servicios funerarios.

¿Quién fue Otto Sirgo?

Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, Otto Sirgo Haller debutó como actor a los 22 años con la película “La Maestra Inolvidable” en 1968.

Posteriormente, en 1970, incursionó en el mundo de las telenovelas con el papel de “Héctor”, en “La Cruz de Marissa Cruces”, siendo esta la primera de más de 50 telenovelas.

Entre ellas destacan “Rosa Salvaje”, “Morir Para Vivir”, “Alma Rebelde”, “Niña Amada Mía”, “Mujer de Madera”, “Lo que la Vida me Robó” y “Tres Veces Ana”.

También participó en programas cómicos como “La Cosquilla”, “No Empujen”, “Sábados Locos” y “El Extraterrestre”. Asimismo, fue en 1984 cuando dirigió su primera telenovela, “Dos Mujeres en mi Casa”, a las que le siguieron “Agujetas de Color de Rosa” y el “El Alma No Tiene Color“.

Mientras que, en cine, contó con más de diez filmes, entre los que destacan “Por la Libre”, “Cantinflas” y “El Que Busca Encuentra”. Como parte de su trayectoria, obtuvo tres premios TVyNovelas como mejor actor de reparto, además de que en 2015 fue galardonado con el Micrófono de Oro por excelencia artística, según información de la agencia Prensa Danna.

En el plano personal, Otto Sirgo se casó con la actriz Maleni Morales, quien murió el 21 de noviembre de 2020 de cáncer de pulmón, y con quien procreó dos hijas, Valerie y Tania.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.