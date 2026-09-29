¿Cómo llegará Polo a Sonora? Las razones por las que un huracán pierde fuerza

Foto: AFP

Los ciclones pierden fuerza cuando cambian las condiciones de temperatura, humedad y estructura atmosférica que favorecen su desarrollo, como ocurre con el huracán Polo mientras avanza hacia el noroeste del país.

Hasta las 06:00 horas, el huracán Polo se encontraba en categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, lo que refleja su debilitamiento. Se ubicaba en el Golfo de California, a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

🌀 El #Huracán #Polo se encuentra en la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson.



🌀 Se encuentra en el Golfo de California a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, #Sonora. pic.twitter.com/xcdJE5mYw7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Las autoridades esperan que a las 18:00 horas de este martes se convierta en un sistema postropical remanente sobre tierra, al norte de Sonora.

Un huracán no depende de un solo factor. Necesita que coincidan varias condiciones de temperatura, humedad y estructura atmosférica. Cuando estas condiciones dejan de ser favorables, el huracán puede perder fuerza.

¿Por qué el huracán Polo pierde fuerza conforme avanza hacia el noroeste?

Un huracán obtiene buena parte de la energía que mantiene su circulación de las aguas cálidas del océano y de la humedad que se incorpora a la atmósfera, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Los ciclones se alimentan de las condiciones oceánicas y atmosféricas que permiten su circulación, y cuando éstas dejan de ser favorables, disminuye su intensidad.

Uno de los principales cambios ocurre cuando el ciclón toca tierra. Al dejar de interactuar directamente con el océano, pierde su suministro de calor y humedad, los cuales mantienen su estructura.

Además, la fricción con la superficie terrestre modifica el campo de vientos del sistema, contribuyendo a su debilitamiento.

Aire seco debilita a los ciclones

La humedad juega un papel fundamental en la actividad de un ciclón tropical. Investigadores de la UNAM destacan que las intrusiones de aire seco en la troposfera pueden debilitar a un huracán.

Cuando la cizalladura es intensa, puede deformar la estructura del ciclón e impedir que mantenga una circulación organizada.

Un ciclón débil no significa ausencia de peligro

El huracán Polo estará debilitado cuando llegue a Sonora, pero esto no significa que desaparezca el peligro. La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes de acuerdo con la velocidad máxima sostenida de sus vientos. Por ello, una disminución de categoría indica principalmente una reducción en la intensidad de esos vientos. No es por sí misma una medición de los peligros asociados con el ciclón, según la Cenapred.

Efectos de un ciclón tropical

Viento

Oleaje

Marea de tormenta

Precipitaciones

Posibles inundaciones

Inestabilidad en laderas

Aumento en nivel de ríos y arroyos

Deslizamientos

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