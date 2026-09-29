Francia vive jornada de tensión: huelgas, protestas y choques con policías

Movilización en Francia. Foto: AFP

Francia vivió una jornada de protestas y huelgas con movilizaciones de funcionarios y enfrentamientos entre estudiantes y policías, a dos días de la presentación del proyecto de presupuestos y en medio de un ambiente social marcado por reclamos sobre salarios, educación y gasto público.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, unas 200 mil personas participaron en las manifestaciones en todo el país, entre ellas cerca de 30 mil en París. La CGT elevó la cifra a más de 300 mil manifestantes, incluidos 70 mil en la capital.

Huelga de funcionarios aumenta la presión en Francia

Más de 170 marchas fueron convocadas para exigir una recuperación de los salarios de los funcionarios, afectados por la inflación, además de mayores recursos para los servicios públicos.

Al mediodía, cerca de 10% de los empleados del sector público estatal estaban en huelga, según cifras del Gobierno. Entre los docentes, la participación llegó a 13.71%. Los reclamos incluyen pérdida de poder adquisitivo, falta de personal, deterioro de las condiciones laborales y preocupación por posibles recortes presupuestarios.

El primer ministro Sébastien Lecornu había anunciado a mediados de septiembre un ajuste fiscal de 54 mil millones de euros para los próximos presupuestos, en un contexto de deuda pública elevada.

Desde 2017, el índice salarial de los funcionarios únicamente aumentó en 2022, un 3.5%, y en 2023, un 1.5%. El instituto estadístico oficial Insee estima que la inflación acumulada desde 2017 llegará a 24.17% al cierre de 2026.

Protestas estudiantiles dejan 440 detenidos

La movilización también estuvo marcada por protestas de estudiantes de secundaria, quienes mantienen bloqueos en cientos de liceos y reclaman mejores condiciones educativas.

En varias ciudades se registraron enfrentamientos. Algunos grupos incendiaron contenedores y lanzaron objetos contra policías, quienes respondieron con porras y gases lacrimógenos.

El Ministerio del Interior reportó 440 detenidos y varios heridos. Entre ellos hay al menos 10 integrantes del personal y varios estudiantes, de acuerdo con el reporte difundido durante la jornada.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció acciones legales por los hechos violentos y cuestionó los bloqueos en los centros escolares.

Las demandas de los estudiantes incluyen cambios en horarios, reducción del tamaño de los grupos, más profesores y mejores condiciones en las aulas, especialmente ante las recientes olas de calor.

Francia se prepara para los presupuestos

La jornada ocurre a dos días de la presentación de los presupuestos y mientras aumenta la presión social sobre el Gobierno.

Las protestas reúnen reclamos relacionados con salarios, servicios públicos y educación, en un momento en que Francia también se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027.

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