Becas y pagos Bienestar: ¿hasta cuándo se efectúa el último pago?

¿Cuándo es el último pago de septiembre? Foto: Gettyimages/Cuartoscuro

Los pagos de los Programas de Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre concluyeron este mes, mientras que otros apoyos, como Jóvenes Construyendo el Futuro, mantienen una periodicidad mensual.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, el último depósito del bimestre septiembre-octubre para las Pensiones y Programas de Bienestar se realizó el 25 de septiembre de 2026, correspondiente a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras W, X, Y y Z. Por su parte, los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibieron su apoyo correspondiente a septiembre el 28 de septiembre.

Pensiones Bienestar efectuó su último pago del bimestre vigente

Las Pensiones y Programas de Bienestar concluyeron el 25 de septiembre la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

De acuerdo con el calendario oficial, las últimas personas en recibir el depósito fueron aquellas cuyo primer apellido comienza con las letras W, X, Y y Z. El pago se realiza directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la primera letra del apellido de las y los derechohabientes y beneficiarios.

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Del 1 al 25 de septiembre, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México realizará el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre, de acuerdo con la letra inicial del primer… pic.twitter.com/MEkHBbNMG7 — Mara Lezama (@MaraLezama) September 3, 2026

¿Cuándo volverá a efectuar su pago la Pensión Bienestar?

El pago correspondiente a septiembre-octubre fue el penúltimo del año para las Pensiones y Programas de Bienestar. El siguiente depósito corresponderá al bimestre noviembre-diciembre, por lo que los beneficiarios deberán esperar al calendario oficial que publique la Secretaría de Bienestar para conocer las fechas específicas de dispersión.

¿Cuáles son los montos de las pensiones?

Para 2026, los principales apoyos tienen los siguientes montos:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

6 mil 400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

3 mil 100 pesos bimestrales Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales

3 mil 300 pesos bimestrales Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales en la modalidad correspondiente

Jóvenes Construyendo el Futuro efectuó su último pago de septiembre

El 28 de septiembre se realizó el depósito correspondiente al apoyo mensual de Jóvenes Construyendo el Futuro.

El programa entrega el apoyo económico directamente a los aprendices mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Las reglas de operación establecen que el apoyo puede otorgarse hasta por 12 emisiones mensuales. Las y los beneficiarios pueden consultar el saldo de su tarjeta mediante los canales disponibles del Banco del Bienestar.

¡Atención beneficiarias y beneficiarios!



Recuerden que hoy, lunes 28 de septiembre, recibirán en su tarjeta del #BancoDelBienestar su apoyo del programa @JovConFuturo.

@Claudiashein @GobiernoMX pic.twitter.com/wy0HgK2jMR — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) September 28, 2026

¿Cuánto cobran los Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Para 2026, el monto mensual de Jóvenes Construyendo el Futuro es de 9 mil 582.47 pesos, cantidad que se entrega durante el periodo de capacitación, hasta por 12 meses.

Entre las principales características del programa se encuentran:

Capacitación durante 12 meses

Actividades en un centro de trabajo

Acompañamiento de un tutor

Apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos

Seguro médico del IMSS durante la capacitación

Constancia de capacitación al concluir el periodo

Por lo tanto, el pago de las Pensiones y Programas de Bienestar de septiembre-octubre ya concluyó, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro maneja sus apoyos de manera mensual conforme a las reglas del programa.

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