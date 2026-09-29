¿Tu celular termina en 3? Tienes hasta el 30 de septiembre para registrarlo; esto pasa si no lo haces

Celulares terminados en 3 deben registrarse. Foto: Getty images

Si tu número de celular termina en 3, tienes hasta el 30 de septiembre de 2026 para realizar el registro de tu línea. De acuerdo con información de la Camisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el trámite busca asociar cada línea telefónica a una CURP para identificar las líneas anónimas que puedan ser utilizadas en delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

El trámite es gratuito y puede realizarse desde el celular o de manera presencial en un centro de atención de la compañía telefónica.

Al corte del 29 de septiembre, el CRT reportaba 89 millones 436 mil 572 líneas vinculadas, equivalentes al 74% del total.

¿Qué necesitas para registrar tu celular?

Para hacer el trámite necesitas una credencial vigente y seguir un proceso de validación de identidad.

Desde el celular, debes ingresar al portal de registro, seleccionar tu compañía telefónica y proporcionar los datos solicitados. También tendrás que tomar fotografías de tu identificación por ambos lados y realizar una validación mediante la cámara del teléfono.

Si prefieres hacerlo presencialmente, puedes acudir a un centro de atención a clientes de tu compañía telefónica, donde el personal te apoyará con el proceso.

¿Qué pasa si no registro mi línea?

Si no realizas la vinculación de tu línea antes de la fecha que te corresponde, el servicio será suspendido temporalmente dentro de las siguientes 72 horas posteriores al vencimiento del plazo.

Durante la suspensión no podrás:

Realizar ni recibir llamadas

Enviar ni recibir mensajes SMS

Hacer recargas telefónicas

Sin embargo, no perderás tu número de celular. Una vez que completes el registro, la línea será reactivada.

El registro no tiene costo y, para realizarlo en línea, no necesitas tener saldo. Solo requieres conexión a internet mediante datos móviles o una red Wi-Fi.

¿Cómo saber si ya quedó registrado?

Al terminar correctamente el procedimiento, la compañía telefónica enviará un folio de confirmación por SMS.

En caso de necesitar orientación para completar el trámite, el CRT también habilitó la línea 079 para recibir apoyo.

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